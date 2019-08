Pokemon Masters gratis su smartphone/ L’erede di Pokemon Go su iOS e Android

Pokemon Masters è disponibile gratis su smartphone da oggi, 29 agosto 2019. L’erede di Pokemon Go sbanca dunque su iOS e Android, regalando al grande pubblico di appassionati del cartone animato una novità molto interessante. Saremo proiettati all’interno dell’isola di Pasio, una nuova ambientazione dove sarà il momento di vivere il World Pokemon Masters un torneo in cui ci si affronterà 3 contro 3. Ogni allenatore potrà schierare così il suo Pokemon di riferimento e potrà comporre la squadra formata insieme ad altri due coach. L’obiettivo ovviamente è quello di scalare la classifica per raggiungere la parte più alta della stessa.

Pokemon Masters gratis su smartphone: combattimenti in tempo reale

Pokemon Masters sfrutterà le nuove tecnologie per dare all’utente una realtà ancor maggiormente attiva. Saranno infatti tutti in tempo reale i combattimenti con dei meccanismi che saranno decisamente diversi da quelli visti fino a questo momento sulle varie console della Nintendo. Attenzione alle specifiche di cui avremo bisogno per giocare allo stesso. Serviranno 2 Gb di Ram per giocare su Android con sistema operativo Android 5.0 o superiori col consiglio di utilizzare laddovè possibile 7.0. Su iOsS saranno necessari modelli con almeno 2 Gb di Ram e il sistema operativo iOS 11. Ora però resta solo che scaricare l’applicazione e dunque scendere in arena per combattere con il proprio Pokemon.

Il promo del videogame





© RIPRODUZIONE RISERVATA