POKER FACE/ Il thriller di e con Russel Crowe è sorprendente

Ci sono film che sorprendono per la sceneggiatura, altri per l’estetica, altri ancora per le interpretazioni. E poi ci sono film come Poker Face in grado di unire queste tre componenti, pur senza eccellere, e di regalare un prodotto di qualità e originale. Diretto, scritto e interpretato da Russel Crowe, il lungometraggio è ora disponibile in DVD e Blu-ray con Plaion Pictures.

SINOSSI – Il giocatore miliardario Jake Foley regala ai suoi migliori amici una notte che non dimenticheranno mai: la possibilità di vincere più soldi di quanti ne avessero mai sognati. Ma per giocare, dovranno rinunciare all’unica cosa per cui hanno lottato tutta la vita… mantenere i loro segreti. Man mano che il gioco va avanti, gli amici scopriranno qual è la vera posta in gioco, la posta più grande di tutte.

Secondo film da regista di Crowe, Poker Face è un mix di generi in cui spicca il thriller psicologico. C’è qualche difetto – a partire dai troppi temi – ma tutto passa in secondo piano. Il rischio e il gioco diventano una metafora della vita, la narrazione procede spedita proprio come una partita di poker e Poker Face nasconde le carte fino alla fine. Ottima la gestione della tensione sul tavolo da gioco, complice la sempre sontuosa interpretazione di Crowe.

