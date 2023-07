Polignano a Mare: il folle tuffo da 32 metri del turista/ Video, “quella è casa mia, aiutatemi a trovarlo”

Nei giorni scorsi a Polignano a Mare è diventata virale la storia di un folle tuffatore che si è gettato da 32 metri di altezza nel mare, scegliendo come trampolino il balcone di un’abitazione privata. Una vera e propria impresa degna della competizione Red Bull Cliff Diving, che peraltro si tiene nella stessa cittadina in provincia di Bari, ma che non avrebbe realmente nulla a che fare con i professionisti che vi competono. Il video dell’impresa del turista a Polignano a Mare è, ovviamente, stato diffuso sui social, rimbalzando più o meno ovunque, finché non è intervenuto anche il proprietario dello stabile da cui è stato fatto il tuffo, che ha espresso il suo disappunto per l’impresa, chiedendo aiuto affinché de ne individui l’autore.

Polignano a Mare: chi è il tuffatore spericolato virale online

Insomma, il tuffo da 32 metri di Polignano a Mare è ben presto diventato virale, spingendo diverse persone a commentarlo. Tra queste, è immediatamente intervenuto anche il tuffatore professionista russo Nikita Zamyatin, che è solito frequentare quelle zone e al quale è stata immediatamente attribuita la prodezza. “Sono un tuffatore extreme”, ha spiegato, “però non mi lancerei mai da casa di una persona. E lo dico perché anche io ho una casa con affaccio sul mare. Non mi sembra davvero una cosa corretta lanciarmi dall’appartamento di un privato. Io non c’entro nulla“.

Immediata anche la reazione del sindaco di Polignano a Mare, Vito Carrieri, che ha detto di star valutando se “agire per le vie legali o lasciare che sia il proprietario della casa a farlo”. Quest’ultimo, infatti, secondo il sindaco sarebbe la “parte veramente lesa”, mentre dal conto suo si è detto intenzionato a non rinunciare “ad una manifestazione importante come Red Bull Cliff Diving perché qualcuno decide di infrangere le regole”. Il proprietario della casa, contestualmente, ha deciso di denunciare l’autore del tuffo dal suo balcone. Con il rimbalzo della vicenda di Polignano a Mare sui social, infine, è stato anche individuato l’autore, un ragazzo 17enne di origine ucraina che si chiama Nikita, residente a pochi km da Ginevra e che si trovava in Puglia solamente per le vacanze.

Il video del folle tuffo a Polignano a Mare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nikita Zamyatin (@russoebbasta)













