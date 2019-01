“Elimina Saviano”: fan Salvini non censurato da Ministro ad Afragola/ Camorra e divise polizie: nuovo scontro

Sembra ormai una “telenovela”, anzi un western B-Movie, quello tra Matteo Salvini e Roberto Saviano: uno attacca, l’altro replica, il coro dei “fan” si dividono e scatenano subito dopo fino al successivo duello rigorosamente social e dai toni sempre peggiori rispetto alla volta prima. L’ultima polemica nasce dalla visita del Ministro degli Interni ad Afragola, dove già ieri si era scatenata la bagarre per un “baciamano” di un sostenitore del leader leghista: ora un altro “fan” entra nella bufera per aver gridato al passaggio di Salvini «Elimina Saviano». La polemica scatta perché a queste parole, Salvini decide di sorridere e andare avanti, senza censurare quell’incitamento violento che augura la morte ad un altro cittadino. L’unica risposta del Ministro è stata «ma no, lunga vita a Saviano»: lo scrittore di Gomorra per ora non replica ma parlano per loro i tanti anti-Salvini sparsi su web e nella politica. «Fosse successo al contrario – anzi, come è successo con i manichini bruciati durante le ultime manifestazioni studentesche – lo stesso Salvini avrebbe chiesto una identificazione del soggetto. Lo racconta la cronaca stessa delle manifestazioni contro alcuni esponenti del governo», rilanciano su Repubblica e Giornalettismo.

NUOVO SCONTRO SAVIANO-SALVINI

Le urla, la visita ad Afragola – dopo le otto bombe esplose negli ultimi 22 giorni nel piccolo comune alle porte di Napoli – e la nuova polemica sulla camorra e le divise della polizia: tutto questo in poche ore è il sottofondo del nuovo scontro a distanza Salvini-Saviano che da mesi prosegue e che non accenna minimamente ad interrompersi. «Non faccia il pagliaccio, non usi dissi della Polizia», aveva spiegato prima della visita ad Afragola di Salvini il suo più acerrimo nemico in un lungo editoriale su Repubblica: «lui peggio di Fidel Castro, Gheddafi e Mussolini», aveva sentenziato Saviano. La replica è giunta poi nelle scorse ore nella vasta diretta Facebook del vicepremier: «Saviano dice che faccio le passerelle e metto la divisa. Robertino, lo faccio con onore. La tuta che mi hanno regalato le fiamme oro e gli atleti io sono sempre orgoglioso». Last but not least, dopo la provocazione dell’attrice a luci rosse Valentina Nappi – che nei giorni scorsi aveva scritto sui social di sentirsi “struprata” da Salvini per i suoi modi e metodi “nazionalisti”, il Ministro degli Interni le ha risposto per le rime “citando” il suo più acerrimo nemico: «Ho stuprato Valentina Nappi? Ho un alibi, quel giorno ero con Saviano».

