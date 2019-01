Video Conte-Merkel di Piazza Pulita/ Il premier “M5s preoccupato per i sondaggi, la Lega cresce”

La trasmissione di La7, Piazza Pulita, ha mandato in onda un servizio video contente una conversazione “rubata” fra il presidente del consiglio Giuseppe Conte, e Angela Merkel, cancellerie tedesco. I due si trovano in questi giorni a Ginevra, per il Davos, il World Economic Forum, e stavano colloquiando mentre sorseggiavano del caffè. Ad un certo punto, come catturato dalle telecamere di La7, i due leader hanno iniziato a parlare della situazione politica italiana, rigorosamente in inglese, e il presidente del consiglio ha confidato al proprio interlocutore i timori del Movimento 5 Stelle nei confronti della Lega, a causa dei sondaggi che li danno in continua discesa, a discapito invece del Carroccio, che continua a crescere. Ricostruendo il labiale di Conte, si vede appunto il primo ministro italiano dire alla Merkel: «Il Movimento 5 Stelle è in sofferenza perché i sondaggi stanno calando». Il video lo trovate più sotto.

A quel punto la tedesca si rivolge a Conte: «Ti riferisci a Di Maio?». Il presidente del consiglio asserisce e prosegue dicendo che «Sono molto preoccupati (quelli del Movimento 5 Stelle ndr), perché Salvini è al 35% e loro scendono al 26%». Il premier rende quindi pubblica, sua malgrado, una certa sofferenza dei pentastellati, in vista anche delle elezioni europee del prossimo maggio, nonché di eventuali nuove elezioni nazionali. «Quindi – ha proseguito Conte parlando alla Merkel dei 5 Stelle – dicono: quali sono i temi che ci possono aiutare in campagna elettorale?». La conversazione, come ha riferito la trasmissione Piazza Pulita, è andata avanti per un po’ fra un caffè della Merkel e un succo di frutta di Conte. Tale filmato “rubato” non potrà ovviamente che fare piacere al popolo leghista, a cominciare dal ministro dell’interno, Salvini, che secondo molti starebbe preparando il terreno per candidarsi al ruolo di prossimo presidente del consiglio. Di seguito il video di quanto accaduto

