DAVOS, CONTE: “CRESCITA 2019? ITALIA PUÒ ARRIVARE A 1,5%”/ Tria sicuro, “nessuna manovra correttiva”

Nonostante le stime sulla crescita delle massime istituzioni nazionali e internazionali, su tutte quelle di Bankitalia e del Fondo Monetario Internazionale, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, da Davos ostenta ottimismo sulla possibilità che l’Italia possa non solo raggiungere ma addirittura gli obiettivi fissati dal governo in fatto di crescita nella Legge di Bilancio. Secondo il premier non ci sarà alcun bisogno di correggere una Manovra che per il momento ha fissato al +1% le prospettive di crescita del Paese. Una percentuale che si scontra con quelle di Bankitalia, che ha rivisto al ribasso le stime pronosticando una crescita dello 0,6% al pari del FMI. Conte, però, intervistato da Bloomberg, si spinge addirittura oltre l’asticella che già ora viene definita irraggiungibile da tanti:”Sono fiducioso che la nostra crescita economica sarà superiore a quanto previsto nella legge di bilancio. Penso possa essere dell’1,2%, 1,5%“.

TRIA, “NESSUNA MANOVRA CORRETTIVA”

Lo stesso atteggiamento ottimista è condiviso almeno in apparenza da Giovanni Tria, il ministro dell’Economia che sempre da Davos ha confermato come non ci sarà bisogno di alcuna manovra correttiva legata al rischio di una crescita più debole delle attese. Il titolare del ministero di via XX Settembre, come riportato da La Repubblica, ha rassicurato sulla solidità del sistema bancario italiano dopo le vicende Carige, Mps e Popolare di Bari:”Nessuno di questi casi può implicare una crisi sistemica, noi stiamo intervenendo e monitorando per non avere impatto territoriale anche sull’economia e da questo punto di vista c’è l’interesse pubblico“. Proprio rispetto all’istituto genovese, Tria ha spiegato che il governo auspica una soluzione di mercato ma “è pronto evidentemente ad affrontare anche altre situazioni“. Il ministro dell’Economia, rispondendo all’Ansa sulla tensione tra Italia e Francia, ha poi auspicato:”Speriamo che sia decrescente“

© RIPRODUZIONE RISERVATA