PROCESSO DICIOTTI, GIUNTA IMMUNITÀ: “SENTIRE SALVINI IN 7 GIORNI”/ Sibilia vs Lega: “M5s voterà Sì in Senato”

Il Governo dovrebbe presentare una memoria nei prossimi giorni alla Giunta per le Immunità al Senato dove spigherà nel dettaglio come la decisione sul caso Diciotti sia stata presa a livello collegiale e non come “iniziativa” del vicepremier Matteo Salvini: la richiesta è arrivata, come anticipavamo qui sotto, dallo stesso Presidente della Giunta Maurizio Gasparri che ha poi sottolineato al termine della prima riunione conclusasi pochi minuti dopo mezzogiorno «7 giorni di tempo per sentire il ministro dell’Interno Matteo Salvini sul caso Diciotti». Mentre il Governo sembra voler procedere compatto verso la protezione del Ministro degli Interni, è il sottosegretario (tra l’altro proprio del Viminale) Carlo Sibilia a scatenarsi stamattina intervistato da Radio Capital «Se il caso andrà in Aula, noi voteremo assolutamente sì». Il rischio forte di tenuta del Governo esiste, con voci che rimbalzano dall’estero su possibili elezioni anticipate già ad aprile: intervenendo in conferenza stampa da Milano con il sindaco Beppe Sala, il Premier Conte ha risposto alle domande insistenti sul caso Diciotti «Questo è un accordo che nasce da un contratto di governo, si sta sviluppando in concordia tra le parti: non c’è nessuna divergenza. La vicenda va inquadrata all’interno di una politica specifica che il governo sta perseguendo». Sempre il Premier ha poi sottolineato come «Non mi sostituisco ai senatori che dovranno votare: esprimo il dato politico che mi compete da autorità di governo, non voglio mettere fretta ai senatori. Nessuna preoccupazione sulla stabilità del governo».

CASO DICIOTTI: RISCHIO PROCESSO PER SALVINI

Inizia oggi il “pre-processo” sul caso Diciotti: dopo la richiesta dei Tribunale dei Ministri a procedere al processo contro il Ministro degli Interni Matteo Salvini per “sequestro di persona“ nel porto di Catania (sulla nave carica di migranti lo scorso agosto, ndr) ora spetta alla Giunta immunità del Senato decidere se portare il caso in Aula o respingerlo al mittente. Passa da qui l’esame della domanda d’autorizzazione a procedere contro il Ministro degli Interni perché Salvini è un senatore e secondo l’articolo 96 della Costituzione è questa camera del Parlamento a dover dirimere la vicenda. Dopo la lettera scritta ieri dal leader della Lega al Corriere della Sera e la richiesta ai suoi partner di Governo di non portarlo a Processo, il caso regna sovrano nella maggioranza: Di Maio e Di Battista provano a serrare i ranghi ed evitare lo scontro, la base grillina invece vuole dare luogo al procedimento mentre la Lega con Fedriga questa mattina annuncia «Se M5s vota sì, si ridiscute tutto». Una bella grana anche per il Premier Giuseppe Conte che ieri sera da Cipro ha detto di «assumersi tutta la responsabilità politica del caso Diciotti, se non fossi stato d’accordo non avrei dato luogo alla decisione di Salvini»: il Governo gialloverde rischia, comunque, con il Ministro che nella prossima settimana dovrebbe presentarsi in Giunta per dare le proprie spiegazioni. In Giunta vi sarà anche una memoria per Conte, Di Maio e Toninelli affinché spieghino le responsabilità del Govenro: ma come funziona questo particolare organo istituzionale?

LA GIUNTA: COME FUNZIONA E LE TEMPISTICHE VERSO IL VOTO IN SENATO

La Giunta delle Immunità in Senato è composta da 23 membri e dovrà decidere sulla richiesta del Tribunale dei Ministri di Catania a procedere contro il Ministro Salvini sul ormai arcinoto caso Diciotti: il Presidente è Maurizio Gasparri (Forza Italia), i vice sono Giuseppe Cucca (Pd) e Grazia D’Angelo (M5s) mentre i segretari sono Luigi Agussori (Lega) e Pietro Grasso (LeU). Il voto deve essere espresso entro fine mese con voto palese a maggioranza dei presenti, ma i tempi dovrebbero essere comunque più brevi: secondo fonti dell’Ansa, l’iter non durerà più d 15 giorni e poi la Giunta approverà una relazione da inviare al Senato chiamato a decidere se autorizzare o meno il procedimento a carico del vicepremier. È ovvio l’alto grado politico di una decisione del genere e per questo è utile osservare i rapporti di forza all’interno della Giunta (oltre che del Senato, dove Lega-M5s hanno 4 voti di “vantaggio” sulle opposizioni dopo le recenti espulsioni interne ai Cinque Stelle): 7 membri del M5s (D’Angelo, Curcioli, Evangelista, Gallicchio, Giarrusso, Riccardi e Urrari), 4 per la Lega (Agussori, Pellegrini, Pillon e Tesei), 4 per Forza Italia (Gasparri, Malan, Modena e Paroli), 4 anche per il Pd (Cucca, Bonifazi, Ginetti, Rossomando), 1 a testa per Gruppo Misto (ex M5s Gregorio De Falco), Svp (Durnwalder) e LeU (Pietro Grasso). In termini di tempo, le operazioni a Palazzo Madama che probabilmente diranno molto se non tutto della tenuta del Governo vedranno oggi l’inizio delle riunioni in Giunta, da 3 a 7 giorni il tempo per la replica di Salvini, poi il Presidente Gasparri darà un primo orientamento. Entro 30 giorni il voto palese della Giunta ed entro 60 giorni, fine marzo, il voto palese a maggioranza assoluta nel Senato della Repubblica.



