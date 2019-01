Dl sicurezza, sindaci contro Salvini/ Malumori M5s, ira Bongiorno “Chi non sa governare punta al Far West”

Lo scontro tra i sindaci e il vicepremier Matteo Salvini sul Dl sicurezza prosegue al punto da aver reso necessario l’intervento del premier Conte e l’apertura di un tavolo di confronto richiesto dall’associazione dei sindaci e inviso al ministro dell’Interno che chiede con forza il rispetto nell’applicazione del decreto. E mentre il sindaco De Magistris apre all’ipotesi di un tavolo a Palazzo Chigi, si fa sempre più forte l’indiscrezione di uno scontro in atto tra Salvini e Conte, questione tuttavia minimizzata da fonti vicine al vicepremier ed esponente della Lega confermando solo le “diversità di approccio alla questione”. Ed a proposito di diversità, anche nel M5s non mancano i malumori. Il senatore Mantero, da sempre critico con il decreto, su Facebook ha commentato: “Ecco quello che si ottiene emanando un decreto incostituzionale e stupido a solo scopo propagandistico”. Alle critiche dei sindaci non è mancata la replica di Salvini che ai microfoni di TgLa7 questa mattina ha commentato: “Per me non esiste la polemica, c’è una legge dello Stato applicata dal 99% dei sindaci, c’è qualche sindaco incapace che siccome non sa gestire Palermo, Napoli, Firenze o altre città si inventa polemiche che non esistono”.

DL SICUREZZA, MINISTRO BONGIORNO LO DIFENDE ED ATTACCA LA SINISTRA

E mentre continua lo scontro accesissimo tra alcuni sindaci di grandi e medie città d’Italia e Matteo Salvini sul tema del Dl sicurezza, a dire la sua è stata nelle ultime ore anche il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno in una intervista a Libero: “Sono entrata in politica con la Lega per un bisogno di regole chiare e perché è troppo semplice parlare sempre di diritti e mai di doveri. Se c’è una cosa che stanno facendo Matteo Salvini e questo governo è dire stop al lassismo e al disordine. Finalmente”, ha commentato. A sua detta, le parole usate dai sindaci che si sono opposti all’applicazione del sicurezza sono “estremamente violente, di una gravità inaudita” dal momento che “Chi rappresenta un’istituzione non può ignorare le conseguenze di quello che fa e dice”. La Bongiorno, da avvocato, torna a ribadire l’importanza delle leggi e del loro rispetto. “Dicono che il Far West è quello che vogliamo fare noi della Lega con la legittima difesa, ma il vero Far West è il loro”, ha proseguito, criticando quindi le amministrazioni di Palermo e Napoli, rispettivamente di Orlando e De Magistris. Le loro, a della del ministro, “sono provocazioni inscenate per spostare l’attenzione e ottenere un po’ di visibilità. E magari proporsi come leader nazionali della sinistra, che al momento non ha nessuno in quel ruolo. Altre motivazioni possibili non ne vedo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA