Autonomia differenziata in CdM: ok Regioni-Governo/ Diretta: tasse-scuola, le novità

Alle ore 19 è convocato il Consiglio dei Ministri con un ordine del giorno molto chiaro e nello stesso tempo assai cruciale per la vita di questo Governo e probabile anche di tutti quelli prossimi: si inizia infatti a discutere l’iter per l’Autonomia differenziata dopo l’accordo (che per ora tiene) tra Governo, Veneto, Lombardia e Emilia Romagna. «Per la parte finanziaria è tutto a posto», hanno annunciato ieri il Ministro agli Affari Regionali Erika Stefani e il viceministro del Mef Massimo Garavaglia (entrambi leghisti) spiegando che già oggi in CdM vi saranno i primi provvedimenti esaminati del Ddl Delega per il miglioramento della Pubblica amministrazione. Proprio all’interno di tale elemento è presente la riforma della dirigenza pubblica e il tema dell’Autonomia differenziata. L’impegno lo aveva preso il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che intendeva siglare un accordo entro la metà del mese e sembra che quel momento sia già arrivato con la Lega che batte ancora sul chiodo caldissimo del consenso popolare dopo il trionfo in Abruzzo. «Le intese per l’autonomia differenziata è stata raggiunta anche per la parte finanziaria. L’accordo prevede l’approdo ai costi e fabbisogni standard in cinque anni, la copertura sarà a saldo zero e le risorse sono garantite tramite la compartecipazione di imposte», annunciano ancora i due ministri con in particolare il Governatore del Veneto Luca Zaia che anticipa già di aver raggiunto l’accordo col Premier Conte.

LE REGIONI COINVOLTE DALL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA

«Siamo di fronte a una riforma storica e, come tutte le riforme storiche e i grandi cambiamenti (pur se assolutamente in linea con la Costituzione vigente), ha il suo giusto travaglio» ha spiegato oggi il Presidente veneto Zaia in attesa che il testo sull’Autonomia differenziata con le Regioni arrivi in CdM prima dell’ora di cena. I referendum del 2017 di Veneto e Lombardia e l’iter alternativo politico, ma pur sempre volto allo stesso obiettivo, dell’Emilia Romagna hanno portato queste prime tre Regioni a richiedere il percorso per l’Autonomia differenziata su alcune materie permesse dalla Costituzione, previa accordo totale con lo Stato centrale. Oltre a queste prime tre Regioni (due a guida leghista e una, l’Emilia, a guida Pd con Stefano Bonaccini) ad aver manifestato l’interesse per un percorso simile sono state Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria e Marche. Punto nodoso è quell’articolo 6 della bozza d’accordo Stato-Regioni che riguarda gli investimenti: «al fine di consentire una programmazione certa dello sviluppo degli investimenti», Stato e Regione determinano congiuntamente modalità per assegnare una compartecipazione al gettito, o aliquote riservate relativamente all’Irpef o ad altri tributi erariali, in riferimento al fabbisogno per investimenti pubblici ovvero anche mediante forme di crediti di imposta con riferimento agli investimenti privati, risorse da attingersi da fondi finalizzati allo sviluppo infrastrutturale del Paese».

LE MATERIE INTERESSATE NELL’ACCORDO REGIONI-GOVERNO

Su questo punto delle tasse si è alzato il coro di allarme e indignazione delle Regioni del Sud che invocano il pericolo di secessione delle Regioni ricche contro il “povero” Mezzogiorno: «Faremo di tutto per bloccare il processo dell’autonomia differenziata se vengono meno le questioni di contenuto e metodo democratico. Siamo pronti al ricorso alla Corte Costituzionale, alla mobilitazione sociale e alla lotta», tuona il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca. I partiti sono divisi, la Lega punta dritto ad ottenere l’ok anche del M5s che però deve fare i conti con la maggiorparte del proprio elettorato proprio al Centro-Sud e che quindi potrebbe mettere molto più di qualche bastone tra le ruote del percorso di riforma sull’Autonomia regionale. Il lavoro iniziale delle intese era stato fatto dal governo Gentiloni dopo i referendum di Lombardia e Veneto e dopo la deliberazione del Consiglio regionale dell’Emilia Romagna: ecco dunque le materie cui si riferisce l’articolo 116 e che sarebbero oggetto di richiesta di autonomia “differenziata” (un accordo specifico su determinate materie che restano in gestione delle Regioni, qui un utile link riassuntivo), «giustizia di pace, istruzione, tutela dell’ambiente e dei beni culturali, rapporti internazionali e con l’Ue, commercio con l’estero, tutela e sicurezza del lavoro, professioni, ricerca scientifica e innovazione, tutela della salute, alimentazione, ordinamento sportivo, protezione civile, governo del territorio, porti e aeroporti, grandi reti di trasporto e navigazione, ordinamento della comunicazione, energia, previdenza integrativa, armonizzazione dei conti pubblici e del sistema tributario, casse di risparmio e enti di credito agrario a carattere regionale» (fonte Avvenire). Punti più delicati sono tasse, scuola e sanità dove lo Stato e le Regioni dovranno trovare un accordo per poter gestire non in autonomia totale le tre materie (il Sistema Sanitario e i programmi scolastici restano i medesimi) ma le risorse, il personale e il disavanzo di tasse che storicamente rimane tra le Regioni più produttive e lo Stato centrale.



