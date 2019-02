Elezioni Regionali Sardegna 2019/ Diretta risultati: affluenza sondaggi, come si vota

Il momento è giunto, le Elezioni Regionali in Sardegna “sbarcano” all’attenzione nazionale dopo settimane in cui l’Isola dei 4 Mori è stata comunque al centro della politica tra le “schermaglie” di maggioranza e opposizione e soprattutto per la annosa vicenda delle “quote latte”. L’emergenza e protesta dei pastori sardi ha scaldato la vigilia (e forse non solo) delle Regionali, con la possibilità che in qualche seggio si possano inscenare ulteriori proteste dai gruppi più “caldi” degli allevatori che da tempo richiedono il prezzo sul latte ovino venduto di minimo 1 euro (oggi vale circa la metà, ndr). Lo scontro, esattamente come nelle ultime elezioni viste in Abruzzo, è sempre “a 3” con il Centrodestra unito che sfida l’amministrazione uscente del Centrosinistra (non più Pigliaru ma il candidato Governatore è Zedda) e ovviamente il Movimento 5 Stelle ancora in formazione solitaria nonostante le debacle delle ultime votazioni Regionali. I seggi resteranno aperti dalle ore 7 fino alle 22, con lo spoglio che comincerà però lunedì mattina a partire dalle ore 06:30: come ogni appuntamento politico, seguiremo tutto in diretta fino ai primi risultati che emergeranno da domani pomeriggio. Ricordiamo che si rinnovano sia il Presidente di Regione che il Consiglio Regionale nella Sardegna a Statuto Autonomo. Voto locale, certamente, ma anche con eco nazionale sempre nella partita a distanza tra i due partiti di maggioranza – Lega e M5s – che vedono una forbice sempre più larga a favore del vicepremier Matteo Salvini. I sondaggi condotti prima del silenzio elettorale hanno visto – come riporta Il Post – un centrodestra tra il 33 e il 37%, il Centrosinistra tra il 27 e il 33% e il Movimento 5 Stelle al terzo posto tra il 22 e il 26%, circa la metà dei voti ottenuti in Sardegna dal M5s solo il 4 marzo scorso.

I 7 CANDIDATI PRESIDENTE

Sono 7 i candidati Presidente alle Regionali sarde, con diverse liste ad essi collegati: Massimo Zedda (sindaco di Cagliari, sostenuto da Pd, Liberi e Uguali, Campo progressista e altre sei liste di centrosinistra), Francesco Desogus (M5s), Christian Solinas (Partito d’Azione, Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc e liste di centrodestra), Mauro Pili (Sardi liberi, Unidos e Progres), Paolo Maninchedda (Partito dei sardi) Andrea Murgia (Autodeterminatzione) e infine la lista Sinistra sarda che candida Vindice Lecis, sostenuto anche da Rifondazione e Comunisti italiani. Il grande favorito della vigilia è stato Solinas, presentato in blocco da Salvini-Meloni-Berlusconi dopo una campagna elettorale che ha visto soprattutto il vicepremier leghista sul campo in tour per l’intera Isola. «Al livello nazionale non cambia niente: sarà una bella notizia per i sardi, ma il governo va avanti fino in fondo», ha spiegato Salvini tre giorni fa nella conferenza stampa di chiusura della campagna elettorale pro-Solinas, membro del Partito D’Azione e già esponente dei passati governi di Centrodestra in Sardegna. I M5s “pagano” invece ultimamente uno scollamento con la base, con diversi malumori anche nella gestione organizzativa della campagna in Sardegna: è un voto importante infatti anche per quanto detto nella riflessione post-Abruzzo dal leader Di Maio, «fuori da Regionali se non siamo pronti, valutiamo l’apertura alle liste civiche»

COME SI VOTA E AFFLUENZA

Seggi aperti dalle 7 con chiusura “anticipata” alle ore 22, le Regionali in Sardegna vedranno le consuete tre indicazioni d’affluenza durante la giornata di votazioni, alle ore 12, alle 19 e alla chiusura dei seggi alle ore 22. I risultati saranno invece diffusi durante la giornata di lunedì, al più tardi martedì mattina, con lo scrutinio che inizierà all’alba del lunedì. Per comprendere invece come si vota alle Elezioni di rinnovo della Giunta e Consiglio Regionale, serve innanzitutto sapere che ogni cittadino avente diritto dovrà recarsi alle urne con carta d’identità e tessera elettorale regolarmente valido. Ad ogni singolo elettore viene consegnata un’unica scheda di colore verde dove si può esprimere il proprio voto sia per un candidato alla Presidenza della Regione sia per una qualunque delle liste circoscrizionali, anche non collegata al Presidente votato. In Sardegna è previsto infatti il voto disgiunto, con l’elettore che può dunque votare una lista (e un voto di preferenza) e un candidato presidente non collegato. La legge elettorale in Sardegna prevede che venga eletto Governatore il candidato presidente che ottiene la maggioranza relativa dei voti e non è previsto ballottaggio: se il presidente eletto ottiene una percentuale di preferenze compresa tra il 25% e il 40%, le liste a lui collegate ottengono di diritto la maggioranza dei seggi all’interno del consiglio regionale pari al 55%. Nel caso in cui il candidato superasse il 40% la percentuale dei seggi sarà del 60%. Da ultimo, la soglia di sbarramento prevista per le Regionali è del 10% per le coalizioni, del 5% per le singole liste non coalizzate.



