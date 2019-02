Decretone, diretta voto Senato/ Video, 900 emendamenti Quota 100-Reddito Cittadinanza

Dopo il via libera ieri sera al numero di emendamenti da presentare sul Decretone per Quota 100 e Reddito di Cittadinanza, oggi è atteso al Senato il primo voto per l’ok al “maxi decreto” del Governo gialloverde sule misure più importanti del Contratto del Cambiamento. Qui trovate le ultimissime novità sul testo “centrale” che ora sarà messo alla prova dei circa 900 emendamenti presentati in Senato: mentre la diretta del voto la potete trovate qui sotto, è utile sapere che il Governo non ha posto la questione di fiducia e quindi verrà esaminato ogni singolo emendamento dopo le dichiarazioni di voto ancora in corso. Ieri sera, tra gli ultimissimi emendamenti che hanno ricevuto il “via libera” da Palazzo Madama vi è anche quello che sospende la pensione a chi ha la condanna passata in giudicato per terrorismo o mafia o comunque qualunque altro reato «con pena non inferiore a due anni di reclusione, che si siano volontariamente sottratti all’esecuzione della pena», con le risorse risparmiate andranno alle vittime di mafia, usura ed estorsione.

I 900 EMENDAMENTI IN SENATO

Tra le altre misure contenute nel Decretone con un emendamento a firma M5s, viene concesso l’anticipo di 6 mesi della cassa integrazione straordinaria per tutti i lavori di imprese in crisi con un organico superiore alle 500 unità: lo aveva promesso il Ministro Di Maio nel weekend scorso davanti ai lavoratori Blutec di Termini Imerese e ora il Movimento 5 Stelle vuole mantenere quanto detto anche per poter cominciare a risalire, passa dopo passo, nei consensi sugli strati più deboli e martoriati dall’economia nel Paese. Confermati invece le principali novità già emerse negli scorsi giorni, specie sul Reddito di Cittadinanza: un emendamento al Decretone Lega-M5s prevede che i beneficiari del RdC saranno obbligati ad accettare la proposta di lavoro «solo se il salario sarà di 858 euro al mese». Questo visto che l’offerta è da ritenersi congrua solo «se la retribuzione è superiore di almeno il 10 per cento del beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazioni in locazione». Dopo le varie rassicurazioni della Lega sulla Quota 100 in merito al “ricambio” tra persone in pensione e giovani assunti nelle imprese, un’altra novità del Decretone riguarda i limiti al controllo delle spese della card del reddito di cittadinanza, imposti dalla legge sulla privacy: la famosa “spesa all’Unieuro” si potrà fare insomma, quando invece la grillina Laura Castelli con una gaffe aveva escluso categoricamente solo qualche mese fa.





© RIPRODUZIONE RISERVATA