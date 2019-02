TAV, UE: “PRONTI A CHIEDERE SOLDI INDIETRO SE ITALIA TARDA”/ “Analisi costi-benefici? Non richiesta da noi”

L’argomento Tav Torino-Lione diventa tema di dibattito non solo nel Belpaese ma anche all’interno della stessa Unione Europea, uno dei tre soggetti che insieme a Italia e Francia ha già sborsato fior di quattrini per finanziare un’opera il cui completamento viene adesso messo in dubbio dai partiti al governo. In questo caso l’Ue sembra fornire un assist alla Lega di Matteo Salvini, favorevole alla realizzazione dell’opera, nel dibattito con il M5s contrario in nome di un’Analisi Costi-Benefici che – da quel che filtra – sconsiglierebbe di proseguire con i lavori. Un portavoce della Commissione Europea infatti, come riportato da La Repubblica, oggi da Bruxelles ha dichiarato: “Non possiamo escludere, se ci sono ritardi prolungati, di dover chiedere all’Italia i contributi già versati”, senza escludere il “rischio che, se i fondi non sono impiegati, possano essere allocati ad altri progetti” europei.

TAV, UE: “ANALISI COSTI-BENEFICI? NON L’ABBIAMO CHIESTA NOI”

A chi ha fatto notare al portavoce Ue l’essenza di un dibattito in Italia sull’impatto della Tav Torino-Lione molto legato alla questione dell’Analisi Costi-Benefici che dovrebbe essere pubblicata – a detta del ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli – nel giro di pochi giorni, il rappresentante delle istituzioni europee ha replicato:”La attuale analisi costi-benefici non è stata richiesta dalla Commissione”, ricordando che questa era già stata presentata nel 2015. Ma quanti e quali sono i fondi a rischio in caso di ritardo o addirittura cancellazione della realizzazione della Tav Torino-Lione? Come riportato da La Repubblica, si parla di cofinanziamenti per 813,8 milioni di euro. Se i ritardi dell’opera, che già ci sono a causa del blocco dei cantieri, proseguiranno, il rischio concreto è che i fondi che l’Italia di fatto non riesce a sfruttare vengano reindirizzati su altri progetti della rete Ten-T, fuori dai nostri confini. Esiste anche la possibilità che il Grant Agreement, l’accordo di finanziamento, venga rivisto, ma bisogna che il governo assuma una decisione in tempi rapidi dal momento che per il mese di giugno è in programma una valutazione di tutti i progetti Cef (Connecting Europe Facility).

