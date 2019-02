Salvini vs Di Maio: “no scudo su Diciotti in cambio della Tav”/ Replica M5s: “non creare tensioni nel Governo”

Lo avevamo già visto negli ultimi 2 giorni sul fronte Tav, la distanza-lite presente tra i due vicepremier Salvini e Di Maio si fa sempre più pressante: impegnati nel rush finale della campagna elettorale verso le Regionali d’Abruzzo (un caso?), Lega e M5s si lancino frecciate e critiche piuttosto piccate che dimostrano una volta di più come la stranezza del Governo gialloverde riesce ad interpretare maggioranza e opposizione allo stesso tempo, escludendo gli altri partiti per manifesta “superiorità” elettorale. Oggi però dalle piazze abruzzesi il leader della Lega prova ad aprire un nuovo “fronte” di discussioni mettendo assieme gli ultimi due grossi problemi interni alla maggioranza gialloverde, il processo sulla Diciotti (con la richiesta al Senato di dar il via libera a procedere) e per l’appunto la Tav Torino-Lione. I cronisti hanno provato a chiedere a Salvini cosa ne pensasse di una lettura piuttosto consolidata tra gli analisti in merito alla “indecisione” di Di Maio sul voto in Senato contro Salvini per poter ottenere dal collega vicepremier il via libera allo stop per l’Alta Velocità: «Non siamo al mercato, io ti dò questo tu mi dai quello, è roba di vecchi governi, non ho bisogno di aiutini, ho fatto il ministro, io blocco gli sbarchi, sveglio l’Europa e fermo i morti e le partenze, l’ho fatto, lo farò, poi sulla Tav aspettiamo i numeri».

LA REPLICA DI LUIGI DI MAIO: “NO A RIDIMENSIONAMENTO DELLA TAV”

Salvini però insiste sul fatto che non è in discussione l’accordo di Governo, sebbene «le cose vanno fatte, non bloccate» facendo ancora riferimento alla Tav: il leader della Lega poi commenta a margine di un evento elettorale al Mercato di Campli (Teramo) che l’accordo con i Cinque Stelle alla fine si troverà, magari ridimensionando l’impianto iniziale della Grande Opera tra Francia e Italia. La replica di Di Maio però arriva a stretto giro ed è alquanto “innervosita”: «Finchè ci sarà il movimento al governo Alla fine la tav non si farà. Il tema non è il ridimensionamento dell’opera. Se parliamo di rimensionamento parliamo di una supercazzola». Poi il consiglio, evidentemente a Salvini e alla Lega, di non creare inutili tensioni all’interno della maggioranza, «Per me valgono le priorità. In questo governo ce lo siamo detti chiaramente dall’inizio: ci sono cose su cui siamo d’accordo e altre no. Lavoriamo su quelle su cui siamo d’accordo, altrimenti devo concludere che si spinge su cose su cui non siamo d’accordo per creare tensioni nel governo? Io non lo consiglio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA