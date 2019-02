Tav, analisi costi-benefici consegnata a Francia/ Toninelli, “ora bilaterale”: Salvini “no scambi su Diciotti”

Il momento ufficiale è (quasi) arrivato: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha consegnato l’analisi costi-benefici relativa alla Tav Torino-Lione all’ambasciatore francese in Italia, Christian Masset: ad annunciarlo lo stesso Mit tramite una nota ufficiale, «Oggi il Mit ha condiviso con il Governo francese, nella persona dell’ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, l’analisi costi-benefici sul progetto Tav Torino-Lione, come concordato dai Ministri Borne e Toninelli, prima della sua validazione e pubblicazione da parte del Governo italiano. È il punto di partenza di un’interlocuzione tra i due esecutivi. A breve sarà fissato un incontro bilaterale». Il Ministro Toninelli ha poi fatto sapere sempre tramite nota del Mit che a breve verrà fissata la data del bilaterale per discutere della Grande Opera tra Italia-Francia, simbolo di battaglie politiche sempre più aspre all’interno della maggioranza gialloverde: il M5s, come noto, non vuole continuare i lavori della Tav mentre Salvini con l’ultima visita venerdì scorso ai cantieri di Chiomonte si è schierato apertamente con l’Ue e lo stesso Governo francese, «la Tav va fatta, un accordo lo si troverà».

TAV VERSO BOCCIATURA: SALVINI, “NO SCAMBI CON DICIOTTI”

Arrivando a Siena per un incontro con il sindaco Luigi De Mossi, il Ministro Salvini ha replicato alle domande dei cronisti che ancora riproponevamo la possibilità di uno “scambio” tra Tav e Diciotti: «La rinuncia alla Tav può essere una sorta di merce di scambio con M5s su caso Diciotti? Chi la pensa così andrebbe curato, perché pensare che si metta sul mercato, come in un suk, una grande opera necessaria al paese e un processo, proprio non ha capito niente, né di me né del Governo». Per Salvini le gallerie è sempre meglio «finirle piuttosto che lasciarle lì», lancia l’ennesima frecciatina ai colleghi-rivali di Governo, e aggiunge subito «Cambiare idea ogni tanto è segno di intelligenza, farlo ogni settimana è segno di incertezza. Io il cantiere Tav l’ho visitato, c’è, c’è una galleria lunga sette chilometri sul fronte italiano, e venti su quello francese. Io le gallerie preferisco finirle». Critiche feroci a Toninelli e alla analisi costi-benefici arrivando anche da Forza Italia e Pd: come è noto infatti dal Presidente Ponti fino a quasi tutti i componenti della commissione posta dal Mit, le teorie No-Tav sono la maggioranza all’interno della squadra selezionata da Toninelli (altro contrario all’opera tra Torino e Lione). «La Tav è un’opera fondamentale. E se dovessimo seguire le argomentazioni di Danilo Toninelli, saremmo ancora all’età della pietra», dice la capodelegazione di Forza Italia Elisabetta Gardini all’Europarlamento.

