Primarie Pd, ultimi sondaggi/ Zingaretti avanti su Martina-Giachetti: Renzi se ne va?

La domanda è sempre quella da ormai parecchi anni: vince Bersani alle Primarie Pd, ma Matteo Renzi cosa fa? Poi ne vince due consecutivi e quindi ci si interrogava sul peso interno al Partito Democratico e sulle sfide prima al Governo e poi sul Referendum Costituzionale. Poi ora, dopo aver perso tutte le battaglie politiche alle Elezioni, le nuove Primarie Pd non vedono né lui né un suo diretto fedelissimo (neanche Roberto Giachetti che pure si può definire “renziano” rappresenta completamente il Renzi-pensiero), ma la domanda rimane: cosa farà Matteo Renzi? Secondo gli ultimi sondaggi (che trovate qui sotto, ndr) Nicola Zingaretti è strafavorito per la conquista del ruolo di Segretario domenica 3 marzo (si vota dalle ore 8 alle ore 20, qui il mini-vademecum), con Martina e Giachetti in netto svantaggio: il Governatore del Lazio è il più lontano, certamente, dalle idee e dalla politica dell’ex premier e il rischio forte di un rientro in campo dei nemici di sinistra anti-renziani (ex Leu e via discorrendo) rimette al centro il futuro del “senatore semplice” di Firenze. Se ne andrà dal partito? Aspetterà le Europee? Rimarrà come “corrente” nel nuovo Pd zingarettiano? «Il Pd è la sua casa e tale rimarrà finché sarà possibile», risponde a Rep il renzianissimo Luciano Nobili, mentre altri fedelissimi sempre a Repubblica commentano «E comunque, se dovesse strappare, non lo farà prima di fine anno: a maggio ci sono le Europee, subito dopo le amministrative, deve tutelare i tanti candidati a lui vicini che correranno per Strasburgo o nei comuni».

GLI ULTIMI SONDAGGI

La partita nella partita, insomma, con le Primarie che tra due giorni porteranno – se uno dei candidati supererà il 50% dei voti ai gazebo, altrimenti sarà sfida ballottaggio tra i primi due votati direttamente in Assemblea Nazionale con il voto dei soli delegati – una nuova guida interna al Partito Democratico in vista dell’imminente scadenza delle Elezioni Europee. I giochi sono fatti, i confronti pure e l’impressione di una partita giocata con toni “bassi” e non “accesi” è servita: gli ultimi sondaggi confermano di fatto quanto emerso negli scorsi mesi di campagna pre-Primarie Pd. Nicola Zingaretti è il favorito n.1 alla guida del Congresso, con i sondaggi stilati da a Emg Acqua per Agorà su Rai 3 che incoronano con il 58% il Governatore del Lazio. Martina segue al 32% mentre Roberto Giachetti insegue staccato al 10%: nel sondaggi ci sono però cifre che agitano il Pd visto che il 64% degli elettori dem non andrà a votare, contro un 21% che ha già deciso di esprimere la sua preferenza, indeciso il 15% degli elettori intervistati. In quel 64% non c’è però Matteo Renzi che nelle scorse ore durante la presentazione del suo libro ha spiegato, «Andrò a votare e poi darò una mano»: resta da capire chi aiuterà, se il Pd o qualche altro soggetto politico..

© RIPRODUZIONE RISERVATA