Tav, Governo M5s-Lega: “Si va verso rinvio”/ Bandi Telt non partiranno lunedì

Nelle ultime ore si è parlato molto di un’intesa tra Lega e M5s sulle clausole di dissolvenza per la Tav, ma arrivano nuovi aggiornamenti da Palazzo Chigi: come riporta Repubblica, si va verso un rinvio per la Torino-Lione. Lunedì i bandi Telt non dovrebbero partire: stop all’approvazione di avvisi per la costruzione del tunnel di base dell’Alta Velocità. La società italo-francese ha commentato: «Tra Palazzo Chigi e Telt è in corso una interlocuzione, il cui obiettivo è quello di rispettare le indicazioni dei governi in vista del consiglio d’amministrazione di lunedì». Luigi Di Maio ha affermato su Facebook: «Sulla Tav la situazione si sta risolvendo positivamente. Quindi ora parliamo di altro e andiamo avanti. Andiamo avanti con altre opere, con Quota 100, con investimenti produttivi per le imprese, con il Reddito di Cittadinanza e con tutto ciò di cui il Paese ha bisogno, ora. Ce lo chiedono gli italiani. Le “teste dure” o frasi come “vediamo chi va fino in fondo” non mi appartengono, sono folklore che non fa bene all’Italia».

TAV, SALVINI: “REVISIONE PROGETTO DOVEROSA”

Come riporta Tg Com 24, Matteo Salvini ha tenuto a ribadire: «Non si può fare una mezza Tav evidentemente. O si scava o non si scava sotto la montagna. alcune grandi mega strutture pensate nel passato oggi sono fuori dal tempo. Quindi una riduzione e una revisione è sicuramente doverosa, anche una ridiscussione dei finanziamenti». Lega e M5s ferme sulle proprie posizioni, questo il commento del viceministro dell’Economia Laura Castelli: «Abbiamo ottenuto il rinvio dei bandi per il Tav che partiranno tra 6 mesi solo se Italia Francia raggiungeranno un accordo serio. Tutto questo senza nessun costo per lo Stato e senza toccare i soldi degli italiani. Questo governo prosegue forte del rispetto del suo contratto fondatore per realizzare le cose che servono all’Italia». Attesi aggiornamenti nelle prossime ore, tra la possibile crisi di governo e la risoluzione dell’affaire…

