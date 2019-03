Patto Cina-Italia, Conte: “Ok memorandum”/ Via della seta “Rafforzeremo golden power”

Patto Italia-Cina, la via della seta fa litigare il governo Lega-M5s. Vi abbiamo parlato del tentativo del capo dello Stato Sergio Mattarella di rimettere l’esecutivo gialloverde in carreggiata, ora arrivano nuove dichiarazioni del premier Giuseppe Conte: «L’Italia ha una forza propulsiva sugli standard europei, dà un contributo su questo tema a tutta l’Unione Europea». Dopo aver etichettato come «normale dialettica» lo scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle, il presidente del Consiglio ha aggiunto: «E’ un accordo quadro non vincolante, non è un accordo internazionale: sarebbe stato un po’ eccentrico non partecipare a questo progetto internazionale, è una grande opportunità per riequilibrare la bilancia commerciale con Pechino». Il giurista ha poi ribadito che «l’Italia è l’unico Paese ad aver preteso e imposto il rispetto dei principi e delle regole europee» rispetto alle 13 nazioni dell’Unione europea che hanno sottoscritto il Memorandum.

PATTO CINA ITALIA, CONTE: “RAFFORZEREMO GOLDEN POWER”

Giuseppe Conte ha aggiunto: «Rafforzeremo la golden power per rafforzare gli interessi nazionali. 5G? Si tratta di una partita che stiamo seguendo, stiamo adottando le contromisure necessarie, stiamo parlando degli operatori cinesi ma vale per qualsiasi altro operatore. Quelli sono asset strategici». Come riporta Repubblica, anche Luigi Di Maio ha commentato gli ultimi sviluppi: «Oggi vince il Made in Italy con la Belt and Road Initiative l’Italia ha deciso di essere più sovrana. Non è un’intesa politica con la Cina ma un’opportunità commerciale, gli Usa restano infatti il nostro principale alleato e la Nato la nostra casa naturale. Questo è uno scatto in avanti dell’Italia, un cambio di passo verso il futuro». Martedì mattina il premier Conte farà le sue comunicazioni alla Camera, ma la tensione nell’esecutivo resta: la Lega guarda con diffidenza allo scenario imbastito dai grillini…

