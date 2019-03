Saviano “a processo per critiche a Salvini”/ Video “Ministro della Mala Vita scappa”

Roberto Saviano andrà a processo per le parole durissime pronunciate ormai da mesi quasi settimanalmente contro il Ministro degli Interni Matteo Salvini: lo ha annunciato lo stesso scrittore in un video-articolo su Repubblica questa mattina, nello stesso giorno in cui in Senato si assisterà al voto sul caso Diciotti per “salvare” il leader della Lega oppure mandarlo a processo per sequestro di migranti. Proprio su questo punto Saviano ha insistito per mesi “guadagnandosi” la denuncia di Salvini specie per quell’appellativo che neanche oggi rinuncia a ritirare: «Verrò processato per aver definito il ministro dell’Interno “ministro della Mala Vita”. Ribadisco pienamente la mia definizione, ne difendo la legittimità e vado con serenità e con certa fierezza a farmi processare. Io, cittadino come tanti, come tutti, sarò processato; il ministro, invece, ha deciso di sottrarsi al processo, seriamente e giustamente spaventato dal fatto che la sua condotta nel caso Diciotti possa farlo condannare. Ha usato lo schermo e il ricatto politico per ottenere l’appoggio del suo alleato di governo, quel M5S che doveva fare da argine ai movimenti xenofobi e che ha finito per essere la loro stampella al Governo».

“INTANTO IL MINISTRO DELLA MALA VITA SCAPPA..”

Secondo Saviano il processo che inizierà nei prossimi mesi “costringerà” Salvini a pronunciare sotto giuramento «dinanzi a uno spazio di verificabilità, le sue affermazioni, cosa che fino a oggi non è mai accaduta, trovandosi nel più agevole ambito della propaganda, dove ogni menzogna è manipolata, costruita, seminata sul terreno della bile, della frustrazione di un Paese disorientato da cui sta, per ora, e solo per ora, ricavando consenso». Lo chiama “reato d’opinione” l’insulto perpetrato contro Salvini e le politiche di questo Governo, ma in questi mesi lo ha definito “malavitoso”, “assassino”, “con stile mafioso”, “pagliaccio” finanche a “ti ecciti nel vedere i bambini morti”: su queste cose Saviano dovrà rispondere, ma non si tira indietro nell’aggiungere altre istanze contro il suo acerrimo nemico «Matteo Salvini, mentre lei scappa codardamente dal processo sul caso Diciotti, ci vedremo al processo nel quale sarò io l’imputato – conclude lo scrittore di “Gomorra” – ma le assicuro che non mi intimidisce e le prometto che con la parola, l’unico mezzo a mia disposizione, non darò tregua alle sue continue bugie».





