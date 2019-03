Diciotti, Senato voto su Salvini/ Diretta, via libera a processo test per Lega e M5s

Alle ore 13 scatta la diretta del voto al Senato sul caso Diciotti, l’annoso salvataggio di 177 migranti avvenuto l’agosto scorso sulla nave della Guardia Costiera italiana dopo che il Governo la bloccò al largo di Catania per 5 giorni di fronte al porto. I senatori dopo le 13 saranno chiamati a pronunciarsi sulla proposta della Giunta delle immunità di Palazzo Madama, che poche settimane fa ha chiesto all’Aula – dopo un estenuante dibattito interno al Governo e dopo il voto sulla piattaforma online del M5s – di non concedere alla procura di Catania l’autorizzazione a procedere a processo nei confronti del vice premier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, come invece veniva richiesto dal Tribunale dei Ministri etneo. Le ultimissime vicende della nave Mare Jonio, sequestrata ieri sera dalla Guardia di Finanza dopo essere giunta a Lampedusa con 49 migranti a bordo, non hanno fatto altro che riaccendere i nodi di una vicenda che vede le posizioni politiche molto semplici: la Lega e Salvini vogliono tenere i porti “chiusi” evitando il proliferare dell’immigrazione e del traffico di umani; le opposizioni invece chiedono che il Ministro venga processato per aver sequestrato vite umane per una propria linea di propaganda e polemica nei confronti dell’Unione Europea. In mezzo troviamo il M5s che ufficialmente dovrebbe votare compatto con la Lega ma che fino all’ultimo potrebbe riservare qualche sorpresa..

LA POSIZIONE DELLA LEGA

«Il governo italiano, quindi non Matteo Salvini personalmente, al fine di verificare la possibilità di un’equa ripartizione tra i Paesi dell’Ue degli immigrati a bordo della nave»: per il vicepremier del Carroccio, la vicenda Diciotti è molto semplice e non discosta da tutte le altre “simili” come Sea Watch 3, Mediterranea e ora anche Mare Jonio. I porti chiusi e l’inversione di tendenza rispetto ai Governi Pd intende bloccare sul nascere l’opera delle Ong nel Mediterraneo per evitare che i trafficanti di vite “approfittino” dell’accoglienza mandando frotte di persone da ogni parte dell’Africa e del Medio Oriente. L’appoggio a Salvini è garantito da tutto il Centrodestra compatto, con Forza Italia e Fratelli d’Italia che voteranno contro la richiesta a procedere. Dall’altra pare invece il Pd e la sinistra che chiedono di concedere il via libera ai giudici: attenzione, anche alcuni ex Cinque Stelle, che hanno già detto no al decreto sicurezza di Salvini, come Gregorio De Falco, potrebbero scegliere all’ultimo di votare contro il Ministro degli Interni come fatto già intuire nei giorni convulsi del voto su Rousseau (dove il 59,05% votò a favore del no al processo, il 40,95% per il sì.).

COSA DICE IL M5S

«Come leader M5s faccio decidere i nostri iscritti: il Governo ha tutelato un interessa pubblico e così voteremo domani. In queste ore il caso Mare Jonio riapre il caso: la nave spero sia sequestrata, attraversando il mare e volando le leggi italiane e libiche. Se le navi come le Ong non rispettano le regole allora bisogna fermarle perché mettono a rischio la vita dei migranti: noi voteremo come Movimento domani che il Governo sul caso Diciotti ha tutelato un interesse pubblico. D’accordo con Salvini? Certo, la nave di Lampedusa vedrà soluzione nelle prossime ore e troveremo soluzioni subito con Conte e Salvini: tutelare le vite umane ma anche far rispettare le regole», lo ha spiegato ieri a Pomeriggio 5 l’altro vicepremier Luigi Di Maio ribadendo la linea ufficiale del M5s. Ad aumentare il livello di “compattezza” interna ai pentastellati – che non vogliono far collassare il Governo sul caso Diciotti, specie in un momento di calo consensi per Di Maio e Casaleggio – ci ha pensato poi il capogruppo Patuanelli: «Il rispetto del voto on line degli iscritti è uno dei principi fondanti del M5s. Per questo se ci dovessero essere delle votazioni difformi da come si è espressa la maggioranza degli iscritti non potrò fare altro che segnalarli al collegio dei probiviri». I ribelli e i “falchi” però sono dietro l’angolo e proprio il diktat dei vertici grillini intende provare a mettere un freno a questo “timore”. Conte e forse anche Di Maio saranno in Aula al Senato per confermare il proprio voto in favore della scelta unitaria di Governo e non del mero agire di Salvini: basterà come “garanzia” per far passare la linea di “compattezza” tra “gialli” e “verdi”?



