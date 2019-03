Eletti Basilicata/ M5s, Pd e liste civiche: preferenze e nomi consiglieri opposizione

Elezioni regionali Basilicata, i consiglieri eletti dell’opposizione: sono otto i seggi riservati in Consiglio regionali ai partiti arrivati dietro il Centrodestra. Questa la ripartizione: un seggio a Carlo Trerotola, in quanto arrivato secondo nella corsa a candidato presidente di Regione, due seggi a Comunità Democratiche – Pd, due seggi ad Avanti Basilicata e tre seggi al Movimento 5 Stelle. Tredici i consiglieri eletti dal Centrodestra, che si è assicurato la vittoria eleggendo Vito Bardi come nuovo governatore della Basilicata: un trionfo storico per la coalizione formata da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, sostenuta da diverse liste civiche. L’ex generale della Guardia di Finanza si è affermata con il 42,20 per cento dei consensi, ovvero 124.716 voti. Al secondo posto il Centrosinistra con Carlo Trerotola (33,11 per cento), che in totale si è assicurato quattro seggi, mentre terzo è Mattia Antonio del Movimento 5 Stelle (20,32 per cento), che ha tre seggi. Nessun seggio, invece, per il candidato di Basilicata Possibile Valerio Tramutoli (4,37 per cento).

ELETTI OPPOSIZIONE BASILICATA: PD, M5S E AVANTI BASILICATA

Passiamo ora ai nomi dei consiglieri eletti, partiamo da Comunità Democratiche – Partito Democratico: eletti Roberto Cifarelli a Matera (4.240 preferenze) e Mario Polese a Potenza (3.668 preferenze). Due i consiglieri per Avanti Basilicata: parliamo di Luca Braia, eletto a Matera con 2.637 preferenze) e di Marcello Pittella, con l’ex governatore della Basilicata eletto a Potenza con ben 8.803 preferenze. Tre i consiglieri eletti per il Movimento 5 Stelle: Gianni Perrino a Matera (3.325 preferenze), Gianni Leggieri e Gino Giorgetti a Potenza (rispettivamente con 4.061 e 3.042 preferenze). Quest’ultimo ha battuto sul fil di lana Carmela Carlucci, che ha raccolto appena 90 preferenze in meno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA