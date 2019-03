Tav, Conte “non convinto su utilità opera”/ Governo prende tempo: scontro Salvini-M5s

Il Premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa convocata oggi pomeriggio a Palazzo Chigi ha spiegato di fatto che il Governo italiano prende ancora del tempo prima di decidere in merito alla Tav Torino-Lione: la “telenovela” prosegue dopo il fallimento del vertice notturno di ieri tra i due vicepremier Salvini e Conte con il Capo del Governo e dopo le trattative continuate per le ultime settimane sull’asse Lega-M5s. Le posizioni sono nette e chiare e lo stesso Conte le ha ribadite: «Ho espresso forti dubbi e perplessità sulla convenienza della Tav. Non sono affatto convinto che questo sia un progetto infrastrutturale di cui l’Italia ha bisogno ma la decisione finale spetterà alla politica». Secondo il Premier al momento l’unica strada è condividere i dubbi con i partner del progetto, ovvero l’Unione Europea e la Francia: per questo motivo chiede “tempo” prima di dare una risposta sui bandi Telt (in scadenza in teoria entro l’11 marzo prossimo, ndr) «Dateci tempo, non stiamo litigando. Gli esponenti politici stanno esprimendo sensibilità differenti. E’ veramente un proficuo confronto, franco, serrato, per tutelare l’interesse dei cittadini». La riserva sarà comunque risolta entro lunedì prossimo, in attesa di capire che una via di soluzione sarà trovata internamente al Consiglio dei Ministri.

LA POSIZIONE DELLA LEGA

Per capire cosa pensi la Lega in merito alla Tav occorre prendere i due “forni”, quello pubblico ufficiale e quello delle “fonti”: oggi Salvini ha detto senza molti tentennamenti, «Fino alle 3 di notte ho discusso di Tav: ribadisco che gli italiani mi chiedono, meritano e si aspettano crescita e futuro. Voglio un paese che va avanti, non che torna indietro. Se sono stati spesi soldi per fare un buco preferisco spendere altri soldi per finire quel buco sotto la montagna, piuttosto che spenderne per riempirlo. Ovviamente c’è la tutela dell’ambiente, ma una cosa non esclude l’altra». Ancora prima in mattinata dalla Basilicata lo stesso vicepremier della Lega sosteneva «Non sono stato eletto per bloccare ma per sbloccare». Di contro però alcune fonti della Lega a Palazzo Chigi hanno raccontato di voler arrivare, se costretti, a muro contro muro col M5s qualora dovessero presentare un “decreto ad hoc” per rifiutare i bandi e mettere così la parola “fine” alla Tav: «noi voteremo contro», facendo intuire che la crisi di Governo non sarebbe così lontana in quel caso. Nel frattempo il Nord chiama forte e con i Governatori Zaia e Fontana fa sentire la propria voce «Tav e infrastrutture veloci, sicure e moderne servono non solo alle imprese, ma a tutta Italia. Giusto approfondire i costi reali e chiedere di più a Francia ed Europa, ma impensabile bloccare i bandi» spiegano i Presidenti di Lombardia e Veneto.

DI MAIO SCRIVE AI PARLAMENTARI M5S

Il vero nodo di tutto è però il Movimento 5 Stelle, l’unica forza politica che dichiaratamente per il No-Tav e che su quei voti ha costruito e costruirà la propria credibilità elettorale. Di Maio non vuole mollare (come invece fatto su Tap e in parte su Trivelle e immunità parlamentare) e per questo ha mandato una lettera ai propri deputati e senatori in attesa di incontrarli questa sera prima di proseguire le trattative con la Lega. «La Tav non è strategica e i tecnici ci danno ragione. Due sono le vie per bloccarla, lo stop dei bandi entro lunedì e il passaggio parlamentare», scrive Di Maio nella lettera a tutti i Parlamentari M5s, precisando poi «ci vuole una decisione presa di concerto con la Lega perché può avvenire solo attraverso una delibera del Cdm o tramite un atto bilaterale Italia-Francia che intervenga direttamente sul Cda della società italo-francese Telt che si occupa della realizzazione dell’opera». Non c’è però l’accordo con Salvini e per questo «Nulla è stato ancora deciso. Quello che faremo durante l’assemblea dei parlamentari e’ approfondire questi punti con il ministro Toninelli», ha concluso Di Maio. Intanto questo pomeriggio in Senato è stata approvata la mozione Lega-M5s (139 Sì, 105 No, 0 astenuti) che impegna il Governo «a ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione, nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia».





© RIPRODUZIONE RISERVATA