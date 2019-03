Tav, resa dei conti Lega-M5s/ Nuovo vertice Conte-Salvini-Di Maio “distanze siderali”

Un nuovo vertice, l’ennesimo, che si preannuncia questa sera – con trattative “a distanza” – tra il Premier Giuseppe Conte e i vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio: il tema, neanche a dirlo, è la Tav Torino-Lione dopo altri scontri tra i due partiti della maggioranza su Legittima difesa (passata oggi alla Camera nonostante lo scetticismo del M5s) e vaccini (con la lettera di Salvini al Ministro Grillo per rinviare l’obbligo istituto dalla Legge Lorenzin). «Il governo prenderà le decisioni giuste, lavoriamo con metodo e in modo trasparente» spiega Conte da Belgrado prima di rientrare in Italia proprio per il vertice convocato a Palazzo Chigi stasera. «Il lavoro procederà nella direzione giusta, non vedo rischi per il governo. A Salvini e Di Maio non ho nulla da chiedere se non responsabilità», rilancia il Presidente del Consiglio davanti alle domande “pressanti” dei colleghi in Serbia. Le posizioni però restano tutt’altro che “vicine”, se non proprio con distanza siderale tra le parti come confermano alcune fonti del M5s all’Adnkronos: secondo Di Maio «una decisione sarà presa entro venerdì, perché la società Telt deve scegliere se dare l’avvio ai bandi Se qualcuno crede che sulla Tav possa cadere il governo si sbaglia.Mi fido di Conte che farà la sintesi delle posizioni».

BUFFAGNI VS SALVINI

Quel che è certo è che il passaggio di dossier Tav da Toninelli a Conte rappresenta una “sconfitta” per il Movimento 5Stelle in attesa di capire come si potrà risolvere il rebus-resa dei conti tra Lega e 5Stelle da questa sera fino a venerdì prossimo: il Ministro dei Trasporti dovrà affrontare una doppia mozione di sfiducia (Pd e Forza Italia) il prossimo 21 marzo e inevitabilmente esce ridimensionato nel ruolo e nell’importanza all’interno del CdM sul tema forse più importante dell’intero Governo. Salvini, raggiunto dai cronisti nel pomeriggio, spiega «C’è bisogno di infrastrutture, io ragiono con tutti, ma l’Italia deve andare avanti, non può fermarsi o tornare indietro. Io ho le idee chiare, aspetto di confrontarmi con gli altri, entro venerdì ci sarà una risposta definitiva». Buffagni (Sottosegretario M5s) si dice invece certo che la conclusione del nodo-Tav sarà un’opera ferma per molti altri ancora: «C’è un parlamento che credo che sia rappresentativo della volontà dei cittadini che farà le valutazioni. La Tav sembra la panacea di tutti i mali delle infrastrutture, ma è ferma da anni e se anche qualcuno avesse mai dato l’ok anche un anno fa a questa roba, oggi non si sarebbe mosso niente».

LA “PROPOSTA” DEL M5S

All’Adnkronos le medesime fonti M5s spiegano quale sia la “tattica” imbastita da Di Maio per provare a risolvere l’impasse di queste ore: «l’unica mediazione possibile per tendere una mano all’alleato di governo è dare sì il via libera ai bandi – decisione che comunque creerebbe non poche tensioni nel Movimento, a partire dalla giunta Appendino già in serie difficoltà – ma a patto che il no al traforo venga messo nero su bianco nella decisione che il governo dovrà formalizzare». Per il M5s i fondi dei bandi andranno dirottati sulla linea storica del Frejus, «le altre risorse rimanenti traslate su altre grandi opere. Avviando una trattativa con l’Europa, anche alla luce dei nuovi assetti che potrebbero delinearsi a Bruxelles dopo il voto del 26 maggio» concludono sempre le fonti di Governo in mano ai colleghi dell’Adn.



