Diciotti, M5s “ricatta” Salvini?/ Governo: con ok alla Tav, sì al processo

La Tav e il processo a Matteo Salvini per il caso Diciotti, emerge un retroscena sullo scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle. Come riporta Il Messaggero, i grillini avrebbero lanciato un avvertimento al Carroccio che comprende anche la citazione a processo del ministro dell’Interno: a fine marzo il capo del Viminale dovrà affrontare il voto del Senato sull’autorizzazione a procedere richiesta dal Tribunale dei ministri di Catania. Ricordiamo che gli attivisti pentastellati si sono espressi sulla piattaforma Rousseau, votando per il no con il 60 per cento, ma tutto potrebbe essere rimesso in discussione qualora la Lega continuasse il muro contro muro sulla Torino-Lione. Una persona dei piani alti del Movimento, citata da Il Messaggero, ha dunque prospettato l’ipotesi di una sorta di “ricatto” al segretario federale leghista.

DICIOTTI, TAV E PROCESSO SALVINI: TENSIONE LEGA-M5S

«Cosa ricorda marzo? che successe nelle Idi di Marzo? si stesse accorto Salvini perché il 20 marzo si vota l’autorizzazione a procedere per la vicenda della Diciotti e lui potrebbe essere pugnalato alle spalle», il commento di un senatore vicino a Luigi Di Maio riportato da michelesantoro.it. Il Movimento 5 Stelle non può fare passi indietro dopo le varie sconfitte degli ultimi mesi e sono pronti a tutto per portare a casa il no alla Torino-Lione. A sottolinearlo è Francesco Silvestri a Il Messaggero: «Conosco gli umori e le psicologie dei nostri, non reggeremmo mai la partenza dei bandi, figurarsi un mezzo sì». E anche la crisi di governo sembra alle porte senza una soluzione: «Se c’è l’Alta velocità, non c’è il governo. E viceversa».

