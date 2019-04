Giorgia Meloni: “Dopo elezioni europee governo senza M5s”/ FdI “chiama” Salvini

Giorgia Meloni a tutto tondo nel corso della presentazione delle candidature lombarde di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni europee. Il partito di Centrodestra è tra quelli che stanno crescendo di più nei sondaggi e l’ex ministro del Governo Berlusconi lancia un messaggio forte e chiaro alla Lega di Matteo Salvini: «Se FdI crescerà a sufficienza alle Europee, esiste la possibilità di un governo senza Movimento 5 Stelle». La Meloni ha spiegato che l’obiettivo del suo partito è quello di costruire «un’alternativa di governo: se i partiti destinati a crescere sono Fratelli d’Italia e la Lega, e questo si verificherà, si verrà a creare una nuova maggioranza e tutti dovranno tirarne le conseguenze. Votando FdI, si potrà creare un governo sovranista senza i Cinque Stelle».

MELONI: “FDI ALLE EUROPEE CANDIDA IL PROFESSOR ALBERONI”

Raggiunta dai cronisti, Giorgia Meloni ha poi parlato così del Def: «Non mi soddisfa soprattutto perché non risponde alla più grande domanda che gli italiani si stanno facendo in tema economico: l’Iva aumenta o no? Le clausole di salvaguardia vengono disinnescate o no? Si fa molta confusione ma, come al solito, non si risponde alle domande fondamentali. Noi continuiamo a chiedere una flat tax, senza scaglioni o redditi fino a…, abbiamo fatto una decina di proposte in questo senso ma il governo sui giornali parla di flat tax e in aula, quando portiamo proposte, boccia tutto». E c’è di più. Dopo Caio Giulio Cesare Mussolini, la leader di FdI ha annunciato un’altra candidatura di rilievo. «Sono fiera di annunciare la candidatura del Professor Francesco Alberoni con Fratelli d’Italia alle prossime elezioni europee. Sociologo, rettore, scrittore, giornalista e docente: un curriculum che parla da solo. La sua esperienza e la sua saggezza saranno essenziali per aiutarci a cambiare tutto in Europa!».

© RIPRODUZIONE RISERVATA