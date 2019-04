Elezioni Europee, sondaggi politici/ Salvini al 31%, M5s ko: stop RdC per tasse giù

Nelle ultime intenzioni di voto prodotte dai sondaggi politici di Emg Acqua la Lega di Matteo Salvini ancora non era “passata” dalla bufera politico-giudiziaria incorsa ad Armando Siri e nemmeno nella nuova polemica contro il M5s per gli scandali di Ama e della gestione Raggi: eppure, la distanza tra i due partiti di Governo resta piuttosto definitiva, motivo per cui gli scontri tra Di Maio e Salvini potrebbero continuare e ancora per molto fino alle prossime Elezioni Europee del 28 maggio. Il Carroccio è dato al 32,1%, mentre i grillini non vanno oltre il 22,6% sempre “tallonati” dal vicino Partito Democratico di Zingaretti, saluti fino al 21,8% nei sondaggi prodotti prima del 18 aprile. Per quanto riguarda gli altri partiti in corsa alle Europee, Forza Italia non riesce ad andare oltre quota 9,5% mentre la crescita di Giorgia Meloni e FdI è certificata dal 4,9% su base nazionale: +Europa con Italia in Comune restano al 2,9% mentre La Sinistra fa un balzo e raggiunge quasi 3%.

EMG ACQUA (18 APRILE): TASSE GIÙ, MA COME?

In una intervista al nostro quotidiano questa mattina, il direttore e fondatore di YouTrend Lorenzo Pregliasco racconta di una Lega tutt’altro che scottata dal caso Siri in grado di conquistare 27 seggi alle prossime Europee stante l’attuale 32% nei sondaggi politici elettorali. Eppure la crisi di Governo non sembra così vicina secondo gli ultimi trend numerici: «Non penso che romperebbero, neanche oggi sono incentivati a farlo, naturalmente può sempre precipitare la situazione ma al momento non c’è voglia di separare le strade. A maggior ragione con un risultato positivo di entrambi che li rafforzerebbe nella volontà di restare uniti», spiega Pregliasco al Sussidiario.net. In merito ad un secondo sondaggio Emg dai contorni interessanti, è stato chiesto agli elettori intervistai a quali misure sarebbero in grado di rinunciare per poter avere il vero “sogno” politico di questo Elezioni e di tutte le prossime (e passate), l’abbassamento delle tasse. Per il 70% è il Reddito di Cittadinanza di marca M5s la misura più sacrificabile, mentre solo il 16% rinuncerebbe alla Quota 100 “leghista”. Da ultimo, fare aumentare l’Iva per vedere abbassare le tasse viene scelto da solo il 10% degli intervistati.

