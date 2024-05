SONDAGGI POLITICI ELEZIONI EUROPEE 2024/ Boom Salvini-Vannacci sopra 9% (+0,8%), calo FdI-Pd, M5s 16,7%

SONDAGGI POLITICI EUROMEDIA PER LE EUROPEE 2024: BALZO DELLA LEGA VERSO IL 10%, CALO PER IL RESTO DEL CENTRODESTRA

Uno 0,8% in soli 7 giorni è un dato degno di nota: la Lega di Salvini compie la migliore performance tra tutti i partiti italiani nei sondaggi politici raccolti da Euromedia per “Porta a Porta” in vista delle Elezioni Europee 2024. A tre settimane dal voto dell’8-9 giugno, le intenzioni di voto affollano le segreterie delle liste in corsa per ottenere quanti più seggi possibili tra i 76 a disposizione dell’Italia nel nuovo Europarlamento: secondo gli ultimi sondaggi di Euromedia, in casa Centrodestra è la Lega a sorridere per un balzo imponente dello 0,8% che proietta il Carroccio a quota 9,2% dopo una prima parte di 2024 fin qui deludente sul profilo dei consensi.

La scommessa di Salvini con l’alleata Marine Le Pen per una nuova Europa meno “green” e più dedita alla pace – assieme alla candidatura del controverso generale Roberto Vannacci – per ora sembra pagare osservando questi dati: se la Lega guadagna quasi un punto secco in una settimana, l’alleata Giorgia Meloni perde uno 0,5% rispetto alla scorsa settimana rimanendo però saldamente la prima lista in Italia anche verso le Europee. FdI scende al 27% puntando a vincere la sfida a distanza con la rivale dem Elly Schlen, anche senza duello tv dopo la decisione clamorosa della Rai arrivata in giornata. Da ultimo, i sondaggi politici per “Porta a Porta” certificano un calo ulteriore per Forza Italia all’8,5% nonostante il tandem elettorale costruito con Maurizio Lupi di Noi Moderati.

I SONDAGGI POLITICI NEL “CAMPO LARGO”: SCHLEIN E CONTE IN DISCESA, SALVO CALENDA, RENZI FERMO AL 4,5%

Cambiando sponda politica ed entrando nelle pieghe del complesso e “variopinto” campo progressista, il Centrosinistra si appresta alle Elezioni Europee 2024 con notevoli difficoltà sotto il profilo dei consensi: i sondaggi politici di Euromedia mostrano infatti contemporaneamente un calo di preferenze tanto per il Pd di Elly Schlein quanto per il M5s di Giuseppe Conte. I dem con la segretaria capolista nelle circoscrizioni Isole e Centro non vanno per ora oltre al 20,3%, scendendo dello 0,2% rispetto agli stessi sondaggi della scorsa settimana.

I rivali-alleati in casa sinistra dei 5Stelle scendono di pochi punti percentuali confermando il 16,7%, dato comunque tra i più alti confrontando anche altri sondaggi politici di questi ultimi giorni (la media del M5s resta sempre tra il 15 e il 16,5%): prosegue infine la bagarre attorno alla soglia del 4% per potersi presentare con seggi eletti nella prossima legislatura europea. Ad oggi secondo Euromedia, la lista di Renzi e Bonino che unisce Italia Viva e PiùEuropa si ferma al 4,5% mentre l’Alleanza Verdi-Sinistra di Fratoianni e Bonelli non vanno oltre al 4,2% su scala nazionale: per il momento il terzo “salvo” sarebbe Carlo Calenda con Azione risalita fino al 4%. Resterebbero invece fuori dal Parlamento di Bruxelles e Strasburgo la lista di Michele Santoro al 2,7% e quella di Cateno De Luca con Laura Castelli al 2%.











