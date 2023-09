Polizia recupera reliquia di San Francesco rubata a Lamezia Terme: video/ 50enne aveva sottratto le ceneri

RUBATA LA RELIQUIA DI SAN FRANCESCO A LAMEZIA TERME: LA POLIZIA RIESCE A RECUPERARLA

Aveva suscitato scalpore in Calabria il brutto fatto di cronaca avvenuto a Lamezia Terme, con una delle reliquie più preziose di San Francesco d’Assisi rubate da un uomo entrato nella chiesa di Santa Chiara in via Felice Scalzo, lo scorso 6 settembre. Dopo un ottimo lavoro di ricerca e rilievi, la Polizia di Stato è riuscita a recuperare la reliquia con le ceneri del Santo Poverello. Il reperto religioso era di inestimabile valore in quanto per l’appunto conteneva per di più una parte delle ceneri del Santo, patrono d’Italia e uno dei santi più venerati dalla Chiesa in tutto il mondo.

L’episodio era avvenuto la scorsa settimana con il furto della reliquia che si era accompagnato anche al danneggiamento della cassetta delle offerte per portare via tutti i fondi destinati ai più bisognosi: dopo aver trovato il responsabile, fermato ed arrestato appena fuori Lamezia Terme mentre procedeva su una bici elettrica, la reliquia delle ceneri di San Francesco d’Assisi – classificata come reliquia sacra di conclamata rilevanza spirituale, nonché di inestimabile valore – è stata sequestrata dalle forze dell’ordine: terminate le attività d’indagine, la stessa è stata restituita ai frati della Chiesa di Santa Chiara.

FERMATO IL 50ENNE LADRO DI RELIQUIE: ECCO COSA È SUCCESSO IN CALABRIA

Era cominciato tutto lo scorso 6 settembre quando un uomo – un 50enne pregiudicato di Lamezia Terme – era entrato nella chiesa di Santa Chiara per rubare i fondi dalla cassetta delle offerte, riuscendo a darsi alla fuga sulla bici elettrica in pochi minuti. Gli agenti intervenuti sul posto, acquisite le prime informazioni dai Frati Missionari e dai presenti, hanno accertato che l’uomo, oltre a danneggiare la cassetta delle elemosine, aveva asportato la preziosa reliquia di San Francesco d’Assisi.

La reliquia si trovava in una teca esposta per l’adorazione dei fedeli nella navata centrale della chiesa vicino alla teca “porta particole”: la “Reliquia di I grado delle ceneri di San Francesco d’Assisi” – così definita perché contenentesi le ceneri riconducibili al Santo Poverelli – è stata trovata addosso al 50enne, fermato appena fuori Catanzaro ancora a bordo della stessa bicicletta. Alla fine delle indagini, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato, ovvero furto pluriaggravato continuato e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Lamezia Terme. In seguito, l’arresto è stato convalidato con imposizione della misura degli arresti domiciliari. Le ceneri di San Francesco sono state poi consegnate dalla polizia alla comunità parrocchiale, come si vede nel video diffuso qui dalla Polizia di Stato. Soddisfatto e grato anche il vescovo di Lamezia Terme, mons. Serafino Parisi: «Grazie per la professionalità e la discrezione dimostrate nelle indagini che hanno portato al recupero della reliquia di San Francesco d’Assisi, sottratta dalla chiesa di Santa Chiara nei giorni scorsi. Grazie all’operato della Polizia di Stato, che ha agito con grande rispetto per il significato delle reliquie per la Chiesa, le ceneri presto torneranno nella chiesa e saranno nuovamente oggetto di venerazione da parte dei fedeli».

