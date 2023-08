Poliziotti aggrediti con una sbarra da malvivente mentre danneggia auto a Roma/ Agente con il braccio rotto

Aggredisce i poliziotti che lo arrestano mentre danneggia veicoli nei dintorni della stazione: follia a Roma Termini

Un poliziotto ha rimediato diverse ferite, fortunatamente non gravi, l’altro è finito in ospedale con il braccio rotto. E’ quanto successo a Roma Termini, dopo che un malvivente è stato fermato dalle autorità mentre danneggiava veicoli parcheggiati nei dintorni della stazione. Secondo le prime ricostruzioni giornalistiche, l’uomo è un quarantenne originario del Mali; improvvisamente si sarebbe scagliato contro alcuni veicoli parcheggiati, danneggiandoli con un tondino di ferro. Il gesto folle, ovviamente, non è passato inosservato agli agenti del Reparto Prevenzione Crimine, impegnati in un servizio straordinario.

Dopo essersi avvicinati all’uomo per capire cosa stesse facendo, quest’ultimo avrebbe iniziato a colpirli con tutta la sua forza. Ci sono voluti alcuni minuti per disarmare e arrestare il malvivente, il quale oltre ad opporre resistenza, avrebbe tentato di rubare la pistola ad uno di loro, senza però riuscirci.

Momenti di tensione in zona Termini a Roma, due poliziotti aggrediti finiscono in ospedale. Arrestato 40enne malese

Dopo essere stato messo in sicurezza, il malvivente è stato portato in Commissariato. I poliziotti, come dicevamo, hanno avuto bisogno di ricorrere a cure mediche e sono stati trasportati all’ospedale San Giovanni Addolorata per le ferite riportate dopo lo scontro con l’uomo. Giunti al pronto soccorso del nosocomio di via dell’Amba Aradam entrambi gli agenti sono stati affidati ai medici, che li hanno sottoposti agli approfondimenti di rito.

Un poliziotto ha dovuto fare i conti con la frattura del braccio, mentre il l’altro agente ha rimediato alcune ferite per fortuna non gravi. Il malvivente, invece, è stato arrestato per tentata rapita aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre al danneggiamento dei veicoli in sosta. Il giudice ne ha quindi convalidato l’arresto.

