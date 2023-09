“Polmoni sani grazie al triptofano”/ Lo studio italiano sul ruolo dell’aminoacido

Uno studio italiano, condotto dall’Università degli Studi di Perugia, l’Irccs San Raffaele di Roma, in collaborazione con la Medical University di Innsbruck e l’Università della California mette in evidenza il ruolo del triptofano come aminoacido fondamentale per la salute dei polmoni. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sull’autorevole rivista scientifica Nature Communications e mostrano come il microbiota polmonare sia uno degli elementi chiave per la salute di tutto il corpo.

I metaboliti del triptofano infatti influenzano notevolmente l’equilibrio immunologico, prevenendo così la comparsa di patologie respiratorie più o meno gravi. Il direttore scientifico dell’istituto San Raffaele Massimo Fini e il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia, Professor Vincenzo Nicola Telesa, hanno commentato con soddisfazione questo risultato dichiarando che la ricerca sarà un punto di partenza molto importante per un successivo avanzamento scientifico nel campo della diagnostica preventiva.

L’importanza del microbiota polmonare per la prevenzione delle malattie respiratorie

Lo studio italiano pubblicato su Nature Communications sull’importanza dell’aminoacido triptofano nel mantenimento della salute polmonare, è stato intitolato “Bridging of host-microbiotatryptophanpartitioning by the serotoninpathway in fungal pneumonia”, e in particolare ha sottolineato, grazie alle ricerche degli istituti scientifici coinvolti, l’evidenza del ruolo chiave giocato dal triptofano e dai suoi metaboliti nel mantenimento dell’omeostasi. Soprattutto quella rigenerativa immunologica e microbica a livello polmonare.

Negli ultimi tempi sempre più studi si sono concentrati nell’analisi della complessa varietà di microorganismi che agiscono sulle mucose e sulle superfici epiteliali degli organi respiratori inferiori. Ma il microbiota si è rivelato quindi elemento fondamentale per mantenere la salute, anche di tutti gli altri organi, e in futuro, capire il suo funzionamento, sarà elemento importante per le basi di prevenzione, di infezioni e malattie respiratorie.











