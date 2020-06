Polvere di Stelle/ Su Rete 4 il film con Alberto Sordi e Monica Vitti (15 giugno)

Pubblicità

Polvere di Stelle è una commedia che andrà in onda oggi, 15 giugno, su Rete 4 alle 15.30. Il film risale al 1973 ed è forse il progetto più ambizioso di Alberto Sordi che si cimenta in sceneggiatura, recitazione e regia nel tentativo di raccontare l’avanspettacolo. Nel cast spiccano appunto Sordi e Monica Vitti, grande co-protagonista del film e attrice italiana di grande spessore, con le splendide scenografie di Mario Garbuglia e la grande fotografia evocativa di Franco Di Giacomo. La storia si svolge in Abruzzo, anche se nessuna scena è mai stata effettivamente girata in questa regione, a Roma e a Bari. Questo film è stato uno dei progetti più sentiti di Alberto Sordi che ha tentato di avvicinarsi all’inarrivabile Fellini e si è messo in gioco come non mai.

Polvere di Stelle, la trama del film

La storia di Polvere di Stelle si basa sui personaggi di Mimmo Adami e Dea Dani, capocomico e soubrette marito e moglie. I due insieme gestiscono e dirigono la Compagnia Dani Adami e tentando di lavorare e guadagnare nella Roma del 1943. Questa commedia narra allora le loro disavventure in questo scenario di Seconda guerra mondiale e vede i due mediocri attori accettare una strana offerta lavorativa che solitamente chiunque avrebbe rifiutato: allestire uno spettacolo nella piazza di Canneto d’Abruzzo.

Pubblicità

Nonostante la proposta sia particolare la Compagnia, che stava passando un periodo di grande magra, è costretta ad accettare e da quel momento in poi si ritroveranno ad affrontare tutta una serie di tragicomici imprevisti tra cui notti sui treni, incontri con il re d’Italia, plotoni d’esecuzione e tanto altro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA