“Polvere” testo completo canzone Olly a Sanremo 2023/ Punti di vista…

Federico Olivieri, in arte Olly, è approdato al festival di Sanremo 2023 con la canzone Polvere (vedi sotto il testo completo) dopo il successo ottenuto su Spotify e TikTok. Olly si è classificato quarto per la categoria giovani e partecipa ora in gara insieme ai “big”, con una canzone che parla di come il disagio, e la sensazione di essere stati buttati in un angolo, come uno scatolone impolverato, non è sempre sbagliato, spesso può aiutare a guardare la vita da un’altra prospettiva. Lo stesso Olly aveva dichiarato che la sua canzone si presta a due differenti interpretazioni, una positiva ed una negativa. Dipende tutto dai punti di vista.

Significato Testo "Polvere" di Olly

“Polvere” testo completo e significato della canzone di Olly a Sanremo 2023

Il testo completo della canzone Polvere di Olly parla di come una situazione possa cambiare a seconda di come la si vive, ma sottolinea anche alcune fragilità che si avvertono quando ci si sente soli ed abbandonati come uno scatolone impolverato lasciato sopra ad uno scaffale. “Fragile” è appunto la scritta che c’è sulla scatola, ma dall’alto dello scaffale si può anche vedere il mare: “qui da sopra a uno scaffale, io che ho molta fantasia, vedo mare, mare, mare”. Basta cambiare la prospettiva con la quale si vivono le situazioni per rendersi conto che c’è ancora speranza, come quando si resta sotto ad una nuvola ma poi solo alzando lo sguardo si vede il sole: “E stavo sotto a un nuvolone, poi mi sono accorto che più lontano c’era il sole”.

Testo completo di “Polvere” di Olly a Sanremo 2023: punti di vista

Vediamo quindi il testo completo della canzone di Olly per Sanremo 2023 “Polvere“: una questione di punti di vista

Polvere

Io

Innamorato

Come i ciechi con gli odori

Come i muti coi rumori

Come gli altri, come noi

Ero distratto

Come un bimbo con un gioco

Come un lupo con il fuoco

Che se lo agiti, scappa via

E stavo sotto a un nuvolone

Poi mi sono accorto che

Più lontano c’era il sole aaaaaa

Stavo in uno scatolone

C’era scritto “fragile”

E sembra facile però

Su di me

Solo polvere

Facciamo un giro

Se piove, piove, fino a che

Non ci si bagnerà il cuore, cuore

Io e te

Ma su di me

Solo polvere

Vuoi sapere che si vede

Qui da sopra a uno scaffale

Io che ho molta fantasia

Vedo mare, mare, mare

Vedo Dio mentre pittura

Che sorride perché sa

Che se fa una sbavatura

Poi non la cancellerà

Io

Davo peso alle parole

Poi mi sono accorto che

Mi coprivano dal sole aaaaaaa

Ho visto uno scatolone

C’era scritto “fragile”

Ma che senso ha?

Facciamo un giro se

Piove, piove, fino a che

Non ci si bagnerà il cuore, cuore

Io e te

Ma su di me

Solo polvere

Facciamo un giro se

Piove, piove uhhhh

E ci si bagnerà il cuore, cuore uhhh

Ma su di me

Solo polvere

Su di me

Solo polvere

Su di me

Solo polvere

Su di me

Solo polvere

Su di me

Solo

