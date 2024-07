Olly, dalla presunta fidanzata al tradimento/ “Se tradisce avrà avuto i suoi buoni motivi, ma io…”

Se con la sua musica ha conquistato i cuori del pubblico più giovane, con la sua personalità schietta e autentica ha ottenuto l’attenzione di un pubblico più ampio, soprattutto affrontando temi universali come l’amore. Parliamo del cantante genovese Olly che, in questa lunga estate calda, sta facendo i conti coi rumors relativi a una presunta fidanzata, che riportano alla mente le sue parole rilasciate in un’intervista di qualche tempo fa a Vanity Fair.

Olly/ "Fidanzata? Auguro a tutti e a me stesso qualcosa di devastante"

In quella circostanza, Olly aveva condiviso alcune riflessioni e sue convinzioni riguardo le relazioni, i sentimenti e l’attrazione. “Se lei ha tradito? Non penso che la legge del taglione funzioni. Questo è molto lontano dal mio modo di vedere le cose. Io penso che se mi ha tradito, avrà avuto i suoi motivi, ma io mi allontano augurandole buona vita”. Giovane, ma molto saggio, Olly dà l’idea di essere una persona proiettata al futuro e di non guardarsi mai indietro, nemmeno sul fronte sentimentale.

Olly, vero nome e vita privata/ "Devastante sta andando benissimo" e sulla fidanzata...

Amore, tradimenti e fidanzata, Olly dribbla tutti: “Mi piace far parlare la musica”

Sempre parlando di amore, Olly ha detto che non accetterebbe mai una relazione aperta con la sua fidanzata. “Secondo me, amore e sesso non devono per forza essere la stessa cosa. Se c’è incompatibilità caratteriale e a letto le cose funzionano? Dico che nulla è irreversibile, bisogna provare”. Se da un certo punto di vista Olly si dimostra di larghe vedute, da altri sembra chiudersi nella sua privacy.

“La mia fidanzata? Questo è un fatto privato”, ribadisce il giovane cantante nel corso dell’intervista. “Mi piace far parlare la mia musica”, sottolinea ancora saggiamente l’artista genovese. Nessun indizio, quindi, sulla presunta fidanzata. Gli appassionati di gossip e cronache rosa devono rassegnarsi all’idea di restare a bocca asciutta.

Olly, chi è il cantante? Vero nome e fidanzata/ "L'amore è privato, mi piace far parlare la mia musica"

© RIPRODUZIONE RISERVATA