Olly, vero nome e vita privata/ “Devastante sta andando benissimo” e sulla fidanzata…

Olly, vero nome Federico Olivieri, si gode il grande successo di “Devastante”, il nuovo singolo lanciato qualche settimana fa e che è tra i brani più trasmessi dell’estate 2024. Intervistato da Tgcom, il cantante non nasconde la soddisfazione per come il singolo è stato accolto dai fan e dal pubblico: “è il mio brano che sta andando meglio, mi sta dando molte soddisfazioni”. Una canzone moderna d’amore che il cantante ha raccontato così: “con Devastante cerco qualcosa in grado di rompermi continuamente, di farmi ripartire ogni volta come fosse la prima. Non importa se è l’amore di un attimo o di una vita intera, auguro a tutti e a me stesso qualcosa di devastante, per lasciarsi amare senza far vincere la paura di perdere. È proprio il rischio di romperci che ci permette di amare davvero”.

Non solo cantante, ma anche cantautore visto che Olly ha sempre composto le sue canzoni come ha sottolineato a Tgcom: “ho sempre scritto la mia musica e mi sono sempre reputato un cantautore. Devastante forse sembra più intimo, ma in realtà ci sono altri miei brani che sono molto ma molto più intimi”.

Attualmente Olly è impegnato nella realizzazione del nuovo album: sta selezioni e scrivendo i nuovi brani che presenterà dal vivo durante il suo primo tour nei palazzetti in programma a dicembre 2025. Un disco importante per la carriera del giovane cantautore che due anni fa ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Polvere”. Non esclude di tornare all’Ariston anche se precisa: “so bene di non aver sbagliato, ho fatto quello che potevo, è stato un momento bellissimo e spero si ripresenti, non so quando e in quale misura, ma voglio ritornarci. Sicuramente in un modo più maturo. Mi ha aiutato l’ingenuità, la prossima volta ci andrò meno ‘leggero’ perché non sarà più la prima volta e avrò più consapevolezza”.

Infine parlano della vita privata, Olly sembrerebbe impegnato con una fidanzata molto più grande di lui visto che girano dei video e delle foto che lo immortalano accanto ad una donna agé. Stando ad alcune indiscrezioni la donna immortalata con lui nelle foto non sembra la mamma: possibile che Olly abbia come fidanzata una donna matura? Il mistero si infittisce











