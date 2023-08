Pomeriggio 5, arriva il primo promo con Myrta Merlino/ Cosa ha “bocciato” di Barbara D’Urso?

Pomeriggio 5, Myrta Merlino é la nuova conduttrice nel cast

Sulle reti TV e streaming Mediaset, é in onda il primo promo del rinnovato Pomeriggio 5, talk show condotto per anni da Barbara D’Urso e che, nella nuova stagione in arrivo, vede subentrare la new-entry, Myrta Merlino.

Per la prima volta, dopo decenni nel piccolo schermo trascorsi sotto la conduzione di Barbara D’Urso, Pomeriggio 5 affida il timone alla neo conduttrice bionda, Myrta Merlino, che da LA7 passa così alla nuova casa di diffusione. La giornalista new-entry in casa Mediaset, per il talk in partenza a settembre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, dà di fatto il via ad una rivoluzione radicale. Così come si evince alla visione del primo spot promozionale della nuova stagione prossimamente in onda di Pomeriggio 5. Alla visione del nuovo spot verrebbe spontanea per il pubblico la sensazione che siano ormai lontani i vecchi promo del talk Mediaset, che ai tempi della conduzione di Barbara D’Urso suonavano al grido di un invito della conduttrice ad intrattenersi con lei, per un “caffeuccio… col cuore”.

Myrta Merlino "Barbara D'Urso? Né dualismo né rivalità"/ "Ha fatto delle cose che io..."

La svolta nel primo TV di Pomeriggio 5

“Mi chiamo Myrta e vi aspetto qui tutti i giorni”, sono le parole che la giornalista new-entry in casa Mediaset rilascia, poi, esortando il pubblico di Canale 5 a seguire quello che é ormai il programma di intrattenimento e informazione. Questo, con lo sguardo rivolto dritto all’obiettivo in camera e con un click sul tasto del telecomando, che, sibillino, potrebbe voler simboleggiare la scelta editoriale di casa Mediaset di un change rispetto al passato, che alla cronaca rosa assume la definizione di “svolta anti-trash TV”.

Myrta Merlino sostituisce Barbara D'Urso/ "Nessun antagonismo, siamo così diverse"



E, intanto, spunta online lo spoiler TV di Ballando con le stelle 18, condotto da Milly Carlucci…

LEGGI ANCHE:

Alessandra Viero al posto di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque?/ L'indiscrezione

© RIPRODUZIONE RISERVATA