Ballando con le stelle 2023, il cast ufficiale prende forma con Simona Ventura e…/ Lo spoiler

Ballando con le stelle 2023, Simona Ventura tra i concorrenti dati per certi: le anticipazioni del dancing-show

Si avvicina lo start della nuova stagione televisiva in partenza a settembre 2023 di Ballando con le stelle 2023, sul cui cast si apprendono intanto i primi nomi para-ufficiali.

Sulla scia dello spoiler TV che vede Leon Cino replicare al gossip che lo vedrebbe in procinto di debuttare in un nuovo ruolo TV nel cast di Amici 23, spuntano i primi 4 nomi dei concorrenti dati per ufficializzati nel cast dei concorrenti della 18esima edizione di Ballando con le stelle. Il dancing-show in onda in chiaro TV su RaiUno e in streaming online su Raiplay, vede nel dettaglio Simona Ventura confermarsi tra gli altri primi nomi dei concorrenti ufficiali, anticipati da Dagospia.

Il cantante Bobby Solo, la conduttrice Simona Ventura, il conduttore Teo Mammucari e lo chef Bruno Barbieri sono, nel dettaglio, gli ufficializzati concorrenti very important people previsti nel cast di Ballando con le stelle 2023.

Insieme a Simona Ventura, anche il marito Giovanni Terzi nel cast di Ballando con le stelle 2023…

Stando a ciò che ha riportato di recente TvBlog, poi, nel cast tra i ballerini vip vedremo danzare anche il marito di Supersimo, Giovanni Terzi. E ancora, tra gli altri concorrenti Vio di Ballando con le stelle: Paola Perego, Leo Gassman, Francesca Barra, Michele Placido, Antonio Mezzancella, Nino D’Angelo, Massimiliano Caiazzo e Serena De Ferrari di Mare fuori, Massimiliano Ossini, la Signora Coriandoli, Marcell Jacobs (che nella scorsa edizione di Ballando con le Stelle è stato ballerino per una notte) e Fabio Cannavaro. Chiaramente quest’ultima é una indiscrezione da prendersi con le pinze rispetto a quella di Dagospia che sembra essere data per certa.

La giuria del dancing-show resterebbe invece invariata, con Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaron e Selvaggia Lucarelli, tutti nomi confermati.

