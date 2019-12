Pomeriggio 5 non va in onda, perché?/ Al suo posto film di Natale: ecco quando torna

Pomeriggio 5 oggi, lunedì 23 dicembre 2019, non va in onda: perché? Il programma di Barbara d’Urso è in ferie, così come il resto dei format da lei condotti. Le vacanze natalizie infatti, hanno regalato alla conduttrice più stakanovista della televisione, un momento di relax (cogliendo l’occasione per volare in Spagna e documentare alcuni progetti misteriosi). La trasmissione è andata in pausa lo scorso 20 dicembre e tornerà a gennaio 2020, subito dopo l’Epifania del 6 gennaio. Il salotto che si occupa di cronaca nera e tanto gossip, tornerà in onda come sempre su Canale 5, a partire dalle 17.20 circa in poi.

Pomeriggio 5 non va in onda: ecco cosa ci sarà al suo posto e quando torna

Momento di pausa anche per Domenica Live e Live Non è la d’Urso. E, anche in questo caso, entrambi torneranno nel 2020. Barbara d’Urso nel frattempo si trova in vacanza in Spagna e, dopo aver fatto visita agli studi di Mediaset Espana, ha pubblicato uno scatto con Alvaro Rico, famoso attore della serie Elite di Netflix. Barbarella è pronta per un cameo nella famosa serie? Per qualche motivo sta disseminando indizi così “croccanti”? attendiamo con ansia il prossimo step… e se Pomeriggio 5 tornerà in onda il prossimo 7 gennaio, Domenica Live tornerà in pista il 12 gennaio. Anche Live arriva nel 2020 ma cambierà giorno, tornando nella sua vecchia collocazione al mercoledì sera per dare spazio al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. In ultimo, al posto di Pomeriggio 5 oggi, vedrete il film commedia “Tornando a casa per Natale”, dalle 16.51 in poi fino alle 18.45.

