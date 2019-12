Vito Paglia invita Lucrezia a ballare/ Pomeriggio 5: lei piange, la D’Urso commossa!

Nella nuova puntata di Pomeriggio 5, l’ultima di questo 2019, Barbara D’Urso torna ad occuparsi di vittime di truffa amorosa e torna ad ospitare in collegamento Lucrezia. È infatti giunta un’email in studio da parte di un’altra donna che confessa di essere stata contattata e truffata dallo stesso uomo che ha contattato lei. “Io avevo già pensato ad una cosa del genere, io ho 63 anni posso essere innamorata ma non sono stupida. – ammette la signora Lucrezia – Mi dispiace che ci sono persone che giocano sui sentimenti… Io gli auguro solo di doversi nascondere”. La delusione c’è ed è davvero tanta così come la rabbia, tanto che Lucrezia non riesce a trattenere le lacrime.

Lucrezia in lacrime per la truffa d’amore: l’invito di Vito Paglia

A rincuorarla c’è però Barbara D’Urso. La conduttrice infatti sottolinea quanto sia stato meglio fermare questa situazione prima che diventasse ancora più grave. Poi la incoraggia: “Tu sei una mia coetanea, sei una bella donna… prendi, esci, vai in balera! Conosci le persone e la tua vita cambierà!” La signora Lucrezia però si dice abbastanza scoraggiata: “Io amo tanto ballare, ma io qui davvero non conosco nessuno”. Vito Paglia, l’inviato di Barbara D’Urso che si è occupato della storia di Lucrezia, lancia allora una bella proposta alla signora: “Barbara allora porterei io la signora questa sera a ballare!”, proposta fatta con tanto di baciamano. Lucrezia è commossa della proposta e la accetta tra gli applausi del pubblico in studio e di Barbara D’Urso che è davvero colpita dal gesto del suo inviato. (Clicca qui per il video)

