POMPEA E ANTONIO DI C’È POSTA PER TE/ “Vacanza con lui? Paura”, “Mica rimani incinta”

Pompea e Antonio, ritrovatisi a distanza di 60 anni a “C’è Posta per Te”, sono intervenuti in qualità di ospiti nel pomeriggio di sabato 29 gennaio 2022 a “Verissimo”. Entrambi hanno raccontato l’emozione di ritrovarsi in televisione. L’uomo ha sottolineato che “il primo amore non si scorda mai, senza offesa della buonanima di mia moglie. Io la volevo mettere incinta e a fatto compiuto i genitori in quell’epoca dovevano cedere…”. Pompea però si è spaventata: “Mi ha caricato in auto… Ho avuto paura… All’epoca non mi piaceva, mi piace più adesso”. Ma cos’è accaduto dopo? Pompea svela che lui oggi la chiama anche sei volte al giorno, “Basta!”, gli dice ironicamente in studio. Lui, poi, vorrebbe fare una vacanza con lei: “Eh ma io ho pausa, facciamo una passeggiata e chissà che succede”, scherza lei, “Paura di cosa? Incinta non rimani!” ha scherzato l’uomo, ironizzando poi sulle sue abilità sessuali ormai non più come un tempo. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Pompea e Antonio a Verissimo

La storia di Pompea e Antonio: da C’è posta per te di Maria De Filippi approda a Verissimo. I due raccontato il loro amore 60 anni dopo il loro incontro. Dopo il grande successo di C’è posta per te, la coppia over ’70 si ritrova anche nello spazio speciale di Verissimo dedicato alle storie del people show di Maria De Filippi. Pompea e Antonia hanno divertito ed emozionato con la loro storia d’amore. “Siamo a Benevento nel 1950, Antonio è giovanissimo e “uno sciupafemmine” racconta Maria De Filippi ai telespettatori. L’uomo intravede nel palazzo dove vive la nonna una ragazza bellissima di cui si innamora perdutamente. Quella ragazza era Pomea e, dopo aver perso la testa per lei, una sera decide di organizzare la classica ‘fuitina’: Antonio va sotto casa di Pompea pronto a portarsela via per vivere l’amore che lo aveva travolto. Pompea, però, spaventata, rifiuta di seuirlo.

Oltre alla delusione per il rifiuto di Pompea, Antonio deve fare i conti anche con la reazione dei genitori della ragazza i quali, dopo aver scoperto tutto, decidono di prendere dei provvedimenti. Lui viene mandato a Milano e lei a Torino. Un amore interrotto. Antonio però non ha mai dimenticato la sua amata Pompea; così dopo 65 anni scrive a C’è posta per te per poterla rivedere.

Pompea e Antonio, la loro storia da C’è posta per te a Verissimo

Antonio dopo 65 anni chiama a C’è posta per te per poter rivedere Pompea. Un amore nato in gioventù quando aveva appena 20 anni. E’ la padrona di casa Maria De Filippi a raccontare la storia del loro amore: “quando lui andava a trovare la nonna vedeva Pompea e provava a baciarla, ma lei schivava i baci, però si piacevano. Ma alla mamma di Antonio non piaceva Pompea. Una sera lui si mette in testa di fare la fuitina, prende la macchina va sotto casa di Pompea, la fa salire in macchina e le dice di fare la fuitina, ma lei si spaventa, scende dalla macchina e se ne va. I genitori di entrambi lo vengono a sapere e mandano lui a Milano e lei a Torino”.

Antonio e Pompea oramai lontani si rifanno una vita. Lui vive e lavora a Milano dove si sposa con una donna e ha 4 figli, mentre Pompei si sposa a Torino ed ha un figlio. La donna dopo 65 anni ricorda ancora quel fanciullo a cui apre la busta divertita e un pò emozionata. Una storia a lieto fine tutta da rivivere a Verissimo! A Silvia toffanin sono pronti a raccontare le emozioni provate dopo essersi rivisti.



