Ponte Morandi, 9 arresti e interdittive/ “Report ammorbiditi sullo stato viadotti”

Nove misure cautelari sono state eseguite in queste ore in quel di Genova, a seguito dell’indagine parallela al crollo del Ponte Morandi. La guardia di finanza del capoluogo ligure ha dato esecuzione a nove fra arresti e misure interdittive nei confronti di appartenenti ad Autostrade per l’Italia, Spea ed un consulente esterno alle due società del gruppo Atlantia. Nel dettaglio, come riferisce l’edizione online di Repubblica, due misure riguardano due dipendenti di Aspi, mentre sei per Spea, azienda che si occupa dei controlli e del monitoraggio della rete autostradale. Di questi, tre sono finiti ai domiciliari, e fra i nomi coinvolti nell’ordinanza vi sono, come scrive Repubblica, Gianni Marrone, Pierluigi Ceneri, Lucio Ferretti Torricelli e Massimiliamo Giacobbi.

PONTE MORANDI, 9 ARRESTI E INTERDITTIVE

I militari delle fiamme gialle, diretti dal colonnello Ivan Bixio e dal tenente colonnello Giampaolo Lo Turco, si sono presentati stamane presso le sedi delle società di cui sopra di Genova, Milano e Roma, con l’ordinanza firmata dal gip Angela Nutini. Come detto in apertura, si tratta di una serie di misure interdittive giunte dopo un’indagine parallela a quella che scaturita dopo il crollo del ponte Morandi di Genova il 14 agosto di un anno fa, e riguardante i controlli su altri viadotti della rete di Autostrade per l’Italia, più specificatamente, il viadotto Pecetti sulla A26 Genova-Gravellona Toce, e il viadotto Paolillo sulla Napoli-Canosa. Il pubblico ministero Walter Cotugno, rappresentante l’accusa, è convinto che nonostante la tragedia del Morandi, i tecnici di Aspi e Spea abbiano “continuato a “ammorbidire” – si legge su Repubblica – i risultati delle misurazioni sullo stato di salute dei tratti in questione”.

