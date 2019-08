Techetechetè/ Anticipazioni: Ponte Morandi, speciale con De Andrè-Lauzi e tanti altri

A un anno esatto dalla tragedia del Ponte Morandi, Techetechetè va in onda nell’access prime time di Rai1, ricordando l’evento con una puntata speciale. La redazione dello show, vuole soprattutto celebrare una città che rinasce non dalle proprie ceneri ma attraverso la propria tradizionale dignità: “Genova – Soltanto un anno dopo”, questo il titolo della puntata in onda a breve. Quali saranno i suoi protagonisti memorabili? Spazio per Ivano Fossati, Luigi Tenco, Fabrizio De Andrè, Ricchi e Poveri, Bruno Lauzi e Paolo Conte. Al termine del programma che ricerca tra le teche di Viale Mazzini, ormai manca circa un mese. Per l’occasione, si è pensato anche di proporre dieci speciali monografici. Oggi nel frattempo, lo spettacolo dedicato alla televisione amarcord, potrà essere seguito anche tramite “diretta” streaming, collegandovi al portale di RaiPlay, oppure scaricando la relativa applicazione per dispositivi mobili su ambienti Android e iOS.

Techetechetè, gli appuntamenti monografici ad un mese dalla fine

Al termine nel viaggio di Techetechetè manca un mese. Ed infatti lo show saluterà il suo pubblico il prossimo 15 settembre 2019. Prima di concludere questa nona fortunata edizione, ci sarà anche modo per proporre dieci speciali monografici. Oltre a quelli dedicati a Lucio Battisti e Little Tony, gli access prime time previsti su Rai1 ripercorreranno le carriere di molti artisti ancora in attività. Da Carlo Verdone e Toto Cutugno, dedicato una serata addirittura allo show di Miss Italia, che per il suo 80esimo “compleanno” verrà trasmesso nuovamente su Rai1 il prossimo 6 di settembre con Alessandro Greco alla sua guida. Techetechetè andrà poi in vacanza con uno speciale su Fiorello, di ritorno sulla televisione di Stato dopo anni di assenza. Ecco a seguire, così come riportato su TV Sorrisi e Canzoni, gli appuntamenti e le date. 25 agosto: Carlo Verdone, 1° settembre: Gigi Proietti, 3 settembre: Lucio Battisti, 4 settembre: Toto Cutugno, 6 settembre: Miss Italia, 9 settembre: I Pooh, 10 settembre: Little Tony, 11 settembre: Bobby Solo, 12 settembre: Il Trio Anna Marchesini, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, 15 settembre: Fiorello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA