Pooh, lutti e covid/ Gli anni orribili della band: dall’addio a Stefano D’Orazio a…

Gli ultimi due anni sono stati tremendi per i Pooh e per tutti quelli che li amano. Il mondo della musica ha dovuto piangere la scomparsa di Stefano D’Orazio nel 2020. Un addio terribile e sconvolgente, con lo storico batterista che se ne è andato per complicazioni dopo aver contratto il Covid. L’uomo era già alle prese con una terribile malattia: stava infatti combattendo contro la leucemia e la sua situazione clinica sembrava già particolarmente complessa. Si è arreso all’età di settantadue anni, lasciando un vuoto incolmabile nelle persone che lo amavano.

Non è stato quindi un periodo semplice per i Pooh, che a quasi un anno dalla scomparsa di Stefano D’Orazio sono stati travolti dalla scomparsa della moglie di Dodi Battaglia, Paola Tedeschi, anche lei gravemente malata da parecchi anni e scomparsa nel 2021.

I Pooh, le morti di Stefano D’Orazio e di Paola Tedeschi hanno lasciato un vuoto incolmabile

Dodi Battaglia dei Pooh ha quindi perso prima un amico, poi la compagna di una vita. “Se ne è andata una bella persona, per bene, con una grande anima”, aveva scritto in una splendida e struggente lettera d’addio alla moglie cinquantunenne. La donna se ne è andata dopo un terribile lotta contro un tumore al cervello: “[…] quella maledetta malattia contro la quale Paola ha lottato per dieci anni con forza e positività, sempre con il sorriso sulle labbra e sempre pronta ad aiutare gli altri. Lo stesso sorriso che ha avuto fino alla fine, quella fine che ha affrontato con dignità”, le parole commoventi di Dodi Battaglia. Un lutto che inevitabilmente ha sconvolto drasticamente il mondo dei Pooh.

