Porsche Macan termica non sarà più venduta in Ue dal 2024/ Tutta colpa della legge sulla cybersecurity

Porsche sarà costretta ad interrompere la produzione della sua Macan in Unione Europea, non tanto per le vendite (che sono ottime), quanto per un problema legato alla nuova legge dell’Ue sulla cybersecurity. A partire dalla prossima primavera, così come legge sul sito di Hdblog, l’azienda di Stoccarda farà uscire di produzione il suo SUV con largo anticipo rispetto alle previsioni del ciclo di vita. La conferma è giunta attraverso un portavoce della prestigiosa casa automobilistica, parole riportate dall’autorevole Automotive News Europe, e come detto sopra, lo stop anticipato deriverebbe dal fatto che la Porsche Macan non rispetterebbe le norme di sicurezza informatica dell’Unione Europea, che entreranno in vigore dal primo luglio del 2024 e che dovranno essere rispettate da tutte le aziende.

La normativa è entrata in vigore a luglio del 2022, ma vale solamente per le vetture di nuova omologazione, mentre per le altre auto la data appunto da segnare è il luglio del 2024. Secondo quanto racconta il portavoce di Porsche, un aggiornamento tecnico per rendere conforme il SUV sarebbe troppo costoso. Di conseguenza l’attuale Porsche Macan non si vedrà più nei listini dell’Unione Europea nel giro di poco tempo. Il SUV continuerà comunque ad essere venduto al di fuori dell’Unione Europea, dove ovviamente non esiste la normativa.

PORSCHE MACAN TERMICA NON SARÀ PIÙ VENDUTA IN UE DAL 2024: LE PAROLE DEL PORTAVOCE PORSCHE

“L’attuazione della direttiva – fa sapere Porsche – richiede non solo adeguamenti nell’implementazione tecnica, ad esempio nelle unità di controllo, ma anche essenzialmente un cambiamento dei processi nella fase di sviluppo. In futuro, ad esempio, sarà necessario sviluppare e certificare sistemi di gestione per la sicurezza informatica”. La Porsche Macan, se dovesse continuare ad essere venduta in Ue, incapperebbe in sanzioni pesantissime, ben 30mila euro di multa per ogni modello venduto.

Come segnala Hdblog, il regolamento sulla cybersecurity prevede che le auto debbano essere dotate di dispositivi per cercare di respingere attacchi informatici, precisamente ogni modello deve dimostrare di essere protetto da ben 70 diverse tipologie di attacchi informatici. Va comunque chiarito che la Macan elettrica potrà essere tranquillamente venduta in Unione Europea rispettando la direttiva sulla cybersecurity.











