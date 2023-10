Audi, progetto Formula 1 già naufragato?/ Clamorose voci dalla Francia: “Subentrerà Porsche”

Sono decisamente clamorose le voci circolanti nelle ultime ore inerenti il futuro di Audi in Formula 1. La casa dei 4 anelli dovrebbe entrare ufficialmente nel circus a partire dal 2026, con l’avvento del nuovo regolamento, ma stando a quanto si legge su Quattroruote, citando i francesi di Auto Journal, Ingolstadt starebbe già pensando di fare marcia indietro lasciando spazio a Porsche, che fa parte dello stesso gruppo. Si tratta di una indiscrezione che al momento non è stata ufficializzata ma che se fosse reale sarebbe alquanto clamorosa. Secondo quanto ricostruisce il giornalista, sembra che le prime difficoltà sarebbe sorte con l‘addio del CEO di Audi Markus Duesmann, fra i primi sostenitori del progetto Formula 1.

Gernot Dollner, suo successore, avrebbe invece raffreddato un po’ gli animi e sarebbe pronto, sempre secondo i transalpini, a rivedere i piani in maniera totale. In ogni caso non si tratterebbe di un ritiro ma semplicemente di un “rebranding”, con Audi che consegnerebbe il tutto nelle mani di Porsche, compresa la recente acquisizione della Sauber. Se così fosse Stoccarda abbandonerebbe il programma Formule E a fine 2025 per concentrarsi esclusivamente sulla Formula 1.

AUDI, PROGETTO FORMULA 1 GIÀ NAUFRAGATO? LE NUMEROSE SPECULAZIONI SU PORSCHE

Come fa notare Quattoruote, sono anni che Porsche viene accostata al circus prima con Red Bull e poi con McLaren, ma in entrambi i casi il tutto si concluse con un nulla di fatto di conseguenza Stoccarda sembrava ormai aver accantonato il sogno Formula 1, ma evidentemente le cose sarebbero cambiate di recente.

Le voci tra l’altro si erano rincorse già ad inizio di questo mese ed erano state già smentite, ma ora sono tornate prepotentemente d’attualità e fino ad oggi nessuno fra Audi e Porsche è uscito allo scoperto per confermare o bollare come fake news la notizia. La notizia resta comunque assolutamente clamorosa anche perchè da tempo si mormora che Carlos Sainz possa sbarcare in Germania per fare da pilota di punta del progetto Audi che è apparso fin da subito molto ambizioso e con l’obiettivo di conquistare il titolo e non di fare semplicemente da comparsa.

