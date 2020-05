Portonovo, incendio Spiaggia Bonetti/ Video, stabilimento balneare distrutto

Pubblicità

Un gravissimo incendio si è verificato nelle scorse ore a Portonovo, in provincia di Ancona precisamente presso lo stabilimento della Spiaggia Bonetti. Come si può evincere dalle immagini del video pubblicato in fondo a questa notizia, è rimasto ben poco della struttura sulla spiaggia, che di solito ospitava il ristorante e il bar per i bagnanti e per le persone di passaggio. La notizia è riportata nelle ultime ore da numeri quotidiani online locali, a cominciare da Ancona Today, che racconta di come il rogo sia scoppiato questa mattina all’alba, attorno alle ore 6:30, costringendo l’intervento dei vigili del fuoco. Sul luogo segnalato si sono riversati numerosi pompieri con tre automezzi, che nel giro di breve tempo hanno spento le fiamme, e rimesso in sicurezza tutta la zona. Fortunatamente, vista anche l’ora in cui è scoppiato l’incendio, non vi era nessuno all’interno della struttura, di conseguenza nessuna persona è rimasta coinvolta.

Pubblicità

PORTONOVO, INCENDIO SPIAGGIA BONETTI: SI INDAGA SULLE CAUSE DEL ROGO

Ingenti invece i danni economici, visto che lo stabilimento è andato completamente in fumo, e ci vorranno diversi giorni prima di ricostruirlo da capo. Le cause del rogo non sono ancora state rese note, ma non è da escludere che lo stesso sia stato di natura accidentale, magari per qualche mossa avventata. Fa specie comunque il fatto che l’incendio sia scoppiato a ridosso dell’avvio della stagione estiva, tenendo conto che da mercoledì prossimo, 3 giugno, verranno riaperti i confini regionali e di conseguenza si potrà tornare a circolare liberamente fra le varie regioni: che le fiamme siano state appiccate da qualcuno di proposito, magari per fare un torto al titolare della Spiaggia Bonetti? Ipotesi non da escludere ma che al momento non trova alcuna conferma, ma trattasi, appunto, solo di supposizione. Sulla vicenda è stata comunque aperta un’indagine e sono attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni.





© RIPRODUZIONE RISERVATA