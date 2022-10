Poste Italiane assunzioni ottobre 2022/ Si cercano postini, sportellisti e consulenti

Poste Italiane assume numerose figure anche nel mese di ottobre 2022, in particolare postini, sportellisti e consulenti finanziari. Le assunzioni di candidati diplomati e laureati per la prima figura avvengono con contratti a tempo determinato di tre o quattro mesi per esigenze stagionali. Tra le competenze richieste rientrano, in particolare, quella del recapito delle lettere e della posta. In vari casi il candidato deve essere in grado di poter guidare il mezzo a dure ruote fornito dall’azienda (relativa patente e idoneità fisica). Come informa il sito Investire Oggi, la figura di postino guadagna mediamente circa 1.200 euro mensili al netto. Per tutte le candidature alle posizioni aperte di Poste Italiane è necessario inviare il proprio curriculum vitae attraverso la procedura online messa a disposizione dall’azienda.

I postini sono cercati da Poste Italiane su tutto il territorio nazionale. Ragione per la quale, all’atto della candidatura online, gli aspiranti assunti hanno la possibilità di scegliere una provincia di proprio interesse, coincidente o meno con la propria zona di residenza o di domicilio. Le candidature vanno fatte nella sezione “Lavora con noi” del portale di Poste Italiane, dove si può prendere visione anche di tutte le altre figure ricercate e posizioni aperte.

Poste Italiane, selezioni aperte per sportellisti e consulenti finanziari

Poste Italiane ricerca periodicamente anche gli sportellisti per i propri uffici, oppure figure che si occupino di consulenza finanziaria per la quale è aperta una selezione di laureati fino al 30 novembre 2022. Per gli sportellisti, informa Investire Oggi, sono aperte le assunzioni nella provincia di Bolzano: per candidarsi è indispensabile il possesso del patentino di bilinguismo italiano-tedesco. Le figure selezionate verranno assunte con contratti a termine di circa 30 ore settimanali e stipendio di 1.200 euro netti.

Per le assunzioni in Poste Italiane di consulenti finanziari è necessario inviare il proprio curriculum vitae entro il 30 novembre 2022. Le posizioni aperte si trovano nella provincia di Verbano-Cussio-Ossola e a Mantova, Monza, Lecco, Lucca, Imperia, Reggio Emilia, Savona, Pordenone, Novara e Trento. Tra gli skill richiesti da Poste Italiane rientrano il possesso di una laurea a indirizzo economico e giuridico e la conoscenza del pacchetto Office. Per questa figura è previsto anche un “recruiting day”, organizzato direttamente da Poste Italiane, durante il quale gli aspiranti assunti avranno modo di confrontarsi con i selezionatori.











