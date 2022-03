Povia “Zelensky vuole terza guerra mondiale”/ “Irresponsabile, deve abdicare subito”

“Il più irresponsabile in questo momento è Zelensky, che dovrebbe abdicare al trono subito”. A parlare è Giuseppe Povia, intervenuto ieri a Non è l’Arena per esprimere la sua opinione sulla guerra in Ucraina. “Noi non possiamo pensare che una formica, l’Ucraina, combatta un elefante, la Russia, e cerchi di portare un elefante come l’America davanti alla porta di un altro elefante”, ha tentato di spiegare il cantante. Per questo ritiene che di fronte “a morte e devastazione” alla fine a sbagliare sia il presidente ucraino, anche se quello russo “resta un criminale”.

Poi si è scontrato con Alessandra Moretti, esponente del Pd che era in collegamento, che lo ha provocato: “Perché non vi trasferite in Russia e provate a vivere sotto un dittatore che mette in carcere un giornalista per 15 anni oppure che avvelena gli oppositori oppure che mette in carcere quelli che depongono dei fiori davanti all’ambasciata a Mosca dal professor Povia. Trasferite la vostra residenza a Mosca”. Lui poi ha ribadito la sua posizione: “Non credo a questa versione secondo cui l’attacco di Putin possa essere un attacco a tutte le democrazie. Però rispetto ovviamente l’opinione e ripeto che è un criminale di guerra”.

POVIA “PUTIN CRIMINALE, MA NON HA COLPE SOLO LUI”

Giuseppe Povia ha spiegato che Vladimir Putin ha deciso di invadere l’Ucraina perché non voleva le testate nucleari della Nato davanti a Mosca. “Noi siamo contro tutte le dittature. In Russia c’è una dittatura, ma non cerchiamo di dare la colpa solo a uno. Zelensky è un comico che ci sta chiedendo di entrare nella guerra mondiale. E siccome Friedman, la Moretti parlano così, voi volete la guerra”, ha aggiunto a Non è l’Arena. La politica del Partito democratico, sentendosi chiamata in causa, ha sbottato: “Ma non si può andare avanti con un arrogante del genere. Ma perché io devo parlare con uno che non sa niente? Che si limiti a cantare. Devo sentire queste stupidaggini. È maleducato e interrompe. Io non sopporto la maleducazione e non dovresti dare spazio a chi lo è”. Il conduttore Massimo Giletti l’ha difeso: “L’educazione vale in senso reciproco eh, vorrei esprimere un parere. Se uno ha una posizione diversa. Lasciamo esprimere anche Povia”. Poi per far “felice” Alessandra Moretti ha fatto esibire il cantante con la canzone ‘Dito medio’.

