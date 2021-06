POZZECCO ALL’OLIMPIA MILANO/ Sarà il vice di Messina: cosa c’è dietro questa scelta?

POZZECCO È IL VICE DI MESSINA: TORNA ALL’OLIMPIA MILANO

Importante novità in casa Olimpia Milano: nello staff meneghino in vista del prossimo massimo campionato di basket entra Gianmarco Pozzecco, che sarà dunque presente nello staff del coach Ettore Messina. Per il posto, secondo quelli che erano i rumors trapelati negli ultimi giorni, Pozzecco era in lista assieme a Massimo Bulleri, ma alla fine la scelta è caduta sul “Poz“. Che nel 2019, alla guida del Banco di Sardegna Sassari, si è tolto lo sfizio di eliminare l’Olimpia dalla semifinale play off Scudetto, vincendo la serie con un eloquente 3-0. Una scelta che ha confermato l’intenzione, di cui si parlava da alcuni giorni, da parte di Messina di trovare un appoggio tecnico di primo livello in una stagione che sarà anche l’anno prossimo ricchissime di partite. Per l’Olimpia l’ultima annata è stata importante col ritorno nella final four di Eurolega, dove però non è arrivata la conquista del titolo e alla quale si è aggiunta la sconfitta nella finale Scudetto contro la Virtus Bologna. La presenza di Pozzecco dunque rappresenta un rilancio delle ambizioni dell’Olimpia che di fatto affronterà la nuova annata con due primi allenatori.

POZZECCO A MILANO, SCELTA VINCENTE

Manca ancora l’ufficialità per annunciare l’arrivo di Pozzecco come assistente di Messina sulla panchina dell’Olimpia Milano, ma per il resto l’accordo sembra già fatto. Pozzecco arriva da tecnico vincente nel capoluogo lombardo, a Sassari ha già vinto nel corso della sua carriera una coppa Fiba, una Supercoppa e ha come detto raggiunto una finale scudetto. C’è però curiosità riguardo i caratteri che si andranno a scontare in panchina, con la personalità di Ettore Messina sicuramente diversa rispetto a quella del “Poz”.

La scelta potrebbe però aver riguardato proprio questo fattore, con Messina che lascerebbe parte del carico della stagione, anche quello mediatico, sulle spalle di uno “showman” consumato come Pozzecco. Una scelta dunque interessante da parte di Milano che è partita in maniera aggressiva nella preparazione della nuova stagione, annunciando peraltro già gli acquisti di Dinos Mitoglou, Davon Hall e Davide Alviti per rinforzare il proprio roster.

