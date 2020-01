Prato, abusi su minori: 9 religiosi indagati/ Vittime due fratellini di ex comunità

Nove persone dell’ex dell’ex comunità “Discepoli dell’Annunciazione” di Prato, sono finite sotto indagine della procura locale per presunti abusi sessuali su minori. Come riferisce l’edizione online di TgCom24, si tratta di cinque sacerdoti, tre religiosi e un frate. Le presunte vittime degli abusi sarebbero invece due fratelli, affidati dai genitori alla comunità suddetta, e all’epoca dei fatti dei minorenni. Stando a quanto specifica La Nazione, dalle dichiarazioni dei due sarebbe scaturita un’inchiesta, e in base alla loro versione i fratelli sarebbero stati abusati per anni all’interno della comunità nelle due sedi di Prato e della provincia di Lucca. Tra l’altro la comunità è stata soppressa ufficialmente dal Vaticano un mese e mezzo fa, a causa di alcuni problemi come “forti perplessità sullo stile di governo del fondatore e sulla sua idoneità nel ricoprire tale ruolo”. Altre persone ascoltate dagli inquirenti, oltre ai due fratelli, avrebbero fornito testimonianze che avrebbero indotto le forze dell’ordine a vederci più chiaro.

PRATO, ABUSI SU MINORI: INDAGINI IN CORSO

Otto dei nove indagati avrebbero abusato di uno dei due fratelli nel periodo 2008-2016, sia nella sede pratese che in quella di Calomini, approfittando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica. Lo stesso ragazzino sarebbe stato costretto a compiere atti sessuali anche con più persone. L’altro indagato avrebbe invece abusato dell’altro fratello, anch’egli minorenne all’epoca dei fatti risalenti al periodo 2009-2012. L’indagine sembrerebbe essere solo all’inizio in quanto le vittime potrebbero essere altre, ed inoltre, i due fratelli avrebbero raccontato della presenza di altri adulti, le cui identità devono ancora essere accertate. I fatti erano già stati denunciati lo scorso dicembre dal vescovo di Prato, Giovanni Nerbini, che si era recato di persona presso la procura dopo essere venuto a conoscenza di situazioni sospette.

