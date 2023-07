Pregliasco: “Caffè e alcolici aumentano sensazione caldo”/ “Attenzione a chi usa farmaci ipertensivi”

Il professor Fabrizio Pregliasco, stimato virologo della Statale di Milano, è stato intervistato stamane dal programma di Canale 5, Morning News, per parlare del grande caldo di questi giorni e delle conseguenze sulla salute umana. Pregliasco ha cominciato parlando dall’aria condizionata: “C’è questo uso maldestro dell’aria condizionata che quando è disponibile è una manna, ma il problema è lo sbalzo termico”. Quale temperature bisognerebbe quindi avere in casa? “L’indicazione è di tenere 5 o 6 gradi in meno rispetto all’esterno, ma spesso nelle autovetture questo non accade. Quando ci sono 40 gradi il problema rimane, bisogna idratarsi, bisogna far bene gli anziani e poi seguire le indicazioni del medico per le persone più fragili”.

Pregliasco ha poi affrontato il problema di coloro che assumono farmaci per la pressione: “Chi usa farmaci ipertensivi – ha specificato il medico meneghino – può avere ancora problemi maggiori rispetto al mantenere una temperatura per il benessere”. E ancora: “Evitate la caffeina, il caffè non aiuta, e peggio ancora sono le bevande alcoliche, zuccherine, rimane sempre l’aspetto di buon senso e considerate anche che la ventilazione meccanica ci dà solo una impressione di frescura in quanto non abbassa la temperatura ma movimenta solo l’aria”.

PREGLIASCO E IL CALDO: “L’ANZIANO NON DEVE PERDERE IL SENSO DELLA SETE”

Quindi Pregliasco ha proseguito, sempre parlando degli anziani: “E’ fondamentale ricordare che l’anziano non perda il senso della sete e il problema più grosso è per quelle persone che non hanno una rete di vicinanza”.

Di nuovo sui farmaci ipertensivi: “Il medico potrebbe decidere di variare la concentrazione in quanto il caldo abbassa la pressione e può determinare il cosiddetto colpo di calore che si vede lentamente e che arriva poi in evidenza quando le condizioni cliniche sono pesanti. Attenzione quindi all’ombreggiamento – ha concluso – e alla ventilazione degli ambienti”. Come spiegato ieri da Bassetti è fondamentale cibarsi con alimenti naturali ricchi d’acqua e di zuccheri come la frutta e la verdura che permettono di mantenere il corpo sempre idratato.

