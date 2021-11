Pregliasco: “Natale? Se non sarà blindato dipende da noi”/ “E’ l’ultima battaglia”

Il professor Fabrizio Pregliasco è stato ospite nella serata di ieri del programma di Rete 4, Stasera Italia, noto talk show pre serale condotto da Barbara Palombelli. Le prime parole del noto virologo lombardo sono sul Natale: “Io spero che non sia un Natale non blindato, dipende da noi. Vacciniamoci, rivacciniamoci per chi lo ha fatto da più di sei mesi, e continuiamo ad usare quel nuovo galateo che continua ad essere un po’ scomodo. La situazione è in crescita ma spero che questa sia l’ultima battaglia importante”.

Si è parlato poi del green pass, alla luce di un recente intervento del filosofo Cacciari al centro sociale Leoncavallo di Milano, proprio sul passaporto vaccinale: “Il green pass è un compromesso onorevole verso una limitazione di libertà dei singoli rispetto ad un vantaggio sociale complessivo – ha spiegato il professore del Galeazzi – per qualcuno potrebbero esservi eventi avversi dei vaccini ma sono ben inferiori agli eventi gravi della malattie e delle terapie che non sono sempre efficaci. E’ una percezione negativa che non aiuta in una situazione come questa. Il green pass ce lo stanno copiando anche in maniera più stringente e penso sia un compromesso onorevole”.

PREGLIASCO: “INQUINAMENTO ALTO NONOSTANTE IL LOCKDOWN? VI SPIEGO…”

Il professor Pregliasco è stato interpellato anche sull’inquinamento ambientale che negli ultimi anni di fatto non è scemato nonostante i lockdown e le poche auto circolanti, in particolare nel 2020: “Gli effetti di distribuzione dell’aria hanno una tempistica lunga rispetto ai contaminati – ha spiegato il professore membro del Cts anti covid della regione Lombardia – se nell’acqua e nel suolo possiamo gestirlo, nell’aria buttiamo dentro tutto e poi speriamo solo che si risolva. Chiudemmo le centrali nucleari – ha concluso il professore – forse può sembrare un qualcosa che angoscia ma in un’ottica di distribuzione di risorse, perchè no, in fondo ne abbiamo anche molte vicine, in Francia, e ci danno anche elettricità”.

